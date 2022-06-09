Yatırımlar hızlanıyor ek teşvikler geliyor | Ekonomi Haberleri

Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda kritik değişiklik. AK Parti milletvekillerinin Meclis’e sunduğu yasa teklifiyle endüstri bölgesi yatırımlarının hızlandırılması için Cumhurbaşkanlığı’nda bulunan bazı yetkiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bırakılırken, endüstri bölgelerinde Cumhurbaşkanı’na ek teşvik yetkisi veriliyor.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanı oluşturmak üzere çıkarılan Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. AK Parti milletvekillerince önceki akşam TBMM’ye sunulan yasa teklifinin ikinci madde gerekçesinde “Cumhurbaşkanlığı iş yükünün ve bürokrasisinin azaltılması, sanayi alanlarının bir an önce üretime kazandırılması amacıyla bölgeye ilave edilecek alanın Bakanlıkça belirlenebilmesi sağlanmaktadır” denildi. Teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda endüstri bölgelerine ilave edilecek yeni alanlara, bölgenin mevcudundan büyük olmaması durumunda, Cumhurbaşkanı yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı karar verecek.

EK TEŞVİKLER GELECEK

Verilen teşviklerde özel endüstri bölgesi ayrımını ortadan kaldıran ve sadece ‘endüstri bölgesi’ diyerek sadeleştirmeye giden 13 maddelik teklifin öngördüğü bazı değişiklikler şöyle:

“Mevcut yasada endüstri bölgelerinde yeni işe başlayan gerçek ve tüzel kişilere hangi teşviklerin, ne ölçüde verileceğine Cumhurbaşkanı’nın karar vermesi hükmü yeni teklifle değiştiriliyor. Buna göre ‘yeni işe başlayan’ ibaresi çıkarılarak endüstri bölgelerinde yer alan yatırımlara Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebileceği hükmü getiriliyor.

5 YIL SÜRE TANINIYOR

Bölgenin yatırıma hazır hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma bedeli ve etüt, harita, plan, proje dahil altyapı ile ilgili tüm giderler öncelikle yönetici şirket ve/veya yatırımcılar tarafından veya Bakanlık bütçesinden karşılanacak. Yatırımcılar irtifak hakkı veya kullanım izni verilmesini takiben en geç 5 yıl içinde yatırımını tamamlamak zorunda olacak. Bu süre, bazı durumlarda bakanlıkça 1 yıl uzatılabilecek. Bölgede taahhüt ettiği yatırımı tamamlayan yatırımcılara talepleri halinde taşınmazların satışı bakanlığın uygun görüş vermesi durumunda yapılabilecek. Atıksularını deşarj koşullarında arıtarak belediye sistemine veren endüstri bölgelerinden atıksu uzaklaştırma bedeli alınmayacak.

ENDÜSTRİ BÖLGESİ FIRSATI

Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan, arazi alanı 150 bin metrekareden büyük, kurulduğu dönemde izinleri alarak faaliyete geçen ve yeni yapılacak yatırım yeri için en az elli bin metrekare tevsi imkânı sağlayan alanlar veya üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmayan, 200 bin metrekareden büyük alanlar Cumhurbaşkanınca özel endüstri bölgesi olarak ilan edilebiliyor ve buralarda 400 milyon liralık yatırım yapılması koşulu bulunuyor. Teklifle daha küçük alanlarda yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi olanaklarından yararlanması için mevcut arazi alan büyüklüğü koşulu 100 bine; boş arazi koşulundaki 200 bin metrekare sınırı 150 bin metrekareye indiriliyor. Ancak asgari yatırım tutarı 400 milyondan 750 milyon liraya çıkarılıyor.

Endüstri bölgesi yönetici şirkete, Bakanlığın talebi üzerine faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Bakanlığa sunma yükümlülüğü getirilirken; bunu yerine getirmeyen şirket görevlilerine 50 bin ila 200 bin liraya kadar idari para cezası getiriliyor. Cezaların, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi zorunluluğu teklifte yer alıyor.”

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