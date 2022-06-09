dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 9 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,19 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,50 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,10 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,19 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,0840 TL seviyesini, en yüksek ise 17,2140 TL seviyesini görürken; kur saat 10:33 itibarıyla 17,1988 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,5980 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,5037 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,6127 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında düşüşle 102,52 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0775 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,16 seviyesinde bulunuyor.

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