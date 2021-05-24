‹ Önceki Haber İşlem hacmi 17 günde 1 trilyon dolar geriledi İşlem hacmi 17 günde 1 trilyon dolar geriledi Sonraki Haber › Gram altında zirve! Gözler bu verilerde olacak Gram altında zirve! Gözler bu verilerde olacak

Yeni haftada gözler makroekonomik verilerde olacak

24.05.2021 - 09:29
Yeni haftada gözler makroekonomik verilerde olacak | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalarda enflasyon ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, yeni haftada açıklanacak makroekonomik veriler yine gündemin odağında yer alacak.

Küresel piyasalarda geçen haftanın en önemli gündemi ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları ve açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden gelen ekonomiye ilişkin sinyaller oldu.

En önemli öncü aktivite göstergelerinden olan PMI endeksleri, mayısta imalat sektörlerinde İngiltere ve ABD'de rekor seviyelere çıkarken, Almanya ve Avro Bölgesi'nde hafif geriledi. Hizmetler endekslerinde ise çoğunlukla belirgin artışlar öne çıktı.

Veriler ekonomik aktivite açısından pozitif görünümün sürdüğüne işaret ederken, küresel enflasyon endişeleri hafiflese de devam etti.

FOMC toplantısının tutanakları, bazı Fed yetkililerinin, gelecek toplantılarda tahvil alımlarının azaltılmasının tartışılmaya başlanması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Kripto paralar ise dalgalı seyri ile gündemi meşgul ediyor. Geçen hafta Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin Bitcoin madenciliği konusunda sıkı tedbirler alacaklarını açıklamasıyla kripto para piyasasında sert düşüşler görüldü.

Mayıs ayına 58.000 dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin, geçen hafta etkili olan satışlarla 34.500 dolara kadar geriledi. Bitcoin, yeni haftanın açılışında ise 35.200 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, dolar endeksi 89,7 ile 7 Ocak'tan beri gördüğü en düşük seviyeden gelen tepki alımlarıyla 90 dolar sınırında dengelendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, özellikle tahvil piyasasındaki sakin seyirle risk algısındaki iyileşme, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine neden olurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi negatif ayrıştı.

Avro Bölgesi'nde özellikle hizmet sektörü PMI verilerindeki güçlü seyir yatırımcıların risk iştahını artırdı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,10 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,02'lik sınırlı azalışla günü tamamladı.

Bugün Almanya ve Fransa'da resmi tatil dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşması ise gündemin odağında yer alıyor.

Asya borsaları yeni haftaya karışık başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Geçen hafta yüzde 2,1 değer kazanan altının ons fiyatı, yeni haftanın açılışında Asya piyasalarında önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.885 dolardan işlem görürken, bakırın libre fiyatı yüzde 1'e yakın değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı ise 66,0-67,0 dolar bandında dengelendi.

Yurt içinde, cuma günü sınırlı da olsa alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 1.451,84 puandan tamamladı. Endeks, haftalık bazda yüzde 0,73 yükseliş kaydetti.

Dolar/TL ise geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,5 artış ile 8,4178 seviyesinden tamamlaması sonrası, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4290 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta, yarın yurt içinde kapasite kullanım oranı ve Almanya'da büyüme, perşembe günü de ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini aktardı.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, finansal hizmetler güven endeksi
15.30 ABD, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.449 Değişim: -0,22% Hacim : 9.105 Mio.TL Son veri saati : 14:31
Düşük 1.442 24.05.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.454
8,3883 Değişim: -0,32%
Düşük 8,3755 24.05.2021 Yüksek 8,4355
Açılış: 8,4154
10,2501 Değişim: -0,09%
Düşük 10,2161 24.05.2021 Yüksek 10,2867
Açılış: 10,2593
507,43 Değişim: -0,32%
Düşük 506,31 24.05.2021 Yüksek 511,27
Açılış: 509,08
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.