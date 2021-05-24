gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 24 Mayıs altın yorum

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yaklaşık 6.5 ayın en yüksek seviyesini görürken; ons altın ise, 1884 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında oluşabilecek düzeltme hareketinde gram altın 500 seviyesi yakınlarından alım fırsatı verebileceğini belirten İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “Fed eyalet başkanlarının konuşmaları ve Perşembe ile Cuma günü açıklanacak ABD verileri ons altını şekillendirebilir” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle haftaya hızlı başlarken; 511,27 lira seviyesini görerek 6.5 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Altının gram fiyatı, 09 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeye tırmanırken; gün içerisinde en düşük ise, 506,30 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, 6.5 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; saat 15.29 itibarıyla yüzde 0.18 oranında düşüşle 508.12 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 406 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 509 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 510 lira seviyesinden başlamıştı.

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Küresel enflasyon endişeleri altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürürken; altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1887 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1875 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.17 oranında yükselişle 1884 dolardan işlem gördü.

KAR REALİZASYONUNA DİKKAT

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Gram altın son dönemde 511 TL seviyesini zorlamaya başladı. Bunun temel sebebi DolarTL’nin yüksek yerlerde yatay seyretmesine karşın ons altının yükseliş eğilimini hızlandırması oldu. Ons altında ana yön yukarı olmasına karşın son dönemde yaşanan hızlı yükseliş bir kar realizasyonuna kapı açıyor.

Şimdilik 1890 dolar seviyesi güçlü direnç konumunda ve bu seviyeyi yukarı yönde aşmakta zorlanıyor. 1890 dolar seviyesinin aşılmakta zorlanılması halinde 1852 – 1845 dolar seviyelerine doğru bir düzeltme hareketi gelebilir. Ana yön yukarı olduğundan bu düzeltmeyi satış amaçlı olarak düşünmemekte fayda var.

Ons altında yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesinden daha çok geri çekilmeler alım yönlü değerlendirilebilir. Ons altında oluşabilecek bir düzeltme hareketinde gram altın 500 seviyesi yakınlarından alım fırsatı verebilir. Bu hafta Fed eyalet başkanlarının konuşmaları ve Perşembe ile Cuma günü açıklanacak ABD verileri ons altını şekillendirebilir. Ana yön yukarı olmakla birlikte aşağı yönlü bir düzeltmeye ihtiyaç olduğunu ve bu düzeltmenin 1845 üzerinde kaldıkça alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum.

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