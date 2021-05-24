‹ Önceki Haber Yeni haftada gözler makroekonomik verilerde olacak Yeni haftada gözler makroekonomik verilerde olacak Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Gram altında zirve! Gözler bu verilerde olacak

24.05.2021 - 10:54 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 24 Mayıs altın yorum

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yaklaşık 6.5 ayın en yüksek seviyesini görürken; ons altın ise, 1884 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında oluşabilecek düzeltme hareketinde gram altın 500 seviyesi yakınlarından alım fırsatı verebileceğini belirten İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “Fed eyalet başkanlarının konuşmaları ve Perşembe ile Cuma günü açıklanacak ABD verileri ons altını şekillendirebilir” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle haftaya hızlı başlarken; 511,27 lira seviyesini görerek 6.5 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Altının gram fiyatı, 09 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeye tırmanırken; gün içerisinde en düşük ise, 506,30 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, 6.5 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; saat 15.29 itibarıyla yüzde 0.18 oranında düşüşle 508.12 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 406 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 509 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 510 lira seviyesinden başlamıştı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Küresel enflasyon endişeleri altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürürken; altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1887 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1875 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.17 oranında yükselişle 1884 dolardan işlem gördü.

KAR REALİZASYONUNA DİKKAT
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Gram altın son dönemde 511 TL seviyesini zorlamaya başladı. Bunun temel sebebi DolarTL’nin yüksek yerlerde yatay seyretmesine karşın ons altının yükseliş eğilimini hızlandırması oldu. Ons altında ana yön yukarı olmasına karşın son dönemde yaşanan hızlı yükseliş bir kar realizasyonuna kapı açıyor.

Şimdilik 1890 dolar seviyesi güçlü direnç konumunda ve bu seviyeyi yukarı yönde aşmakta zorlanıyor. 1890 dolar seviyesinin aşılmakta zorlanılması halinde 1852 – 1845 dolar seviyelerine doğru bir düzeltme hareketi gelebilir. Ana yön yukarı olduğundan bu düzeltmeyi satış amaçlı olarak düşünmemekte fayda var. 

Ons altında yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesinden daha çok geri çekilmeler alım yönlü değerlendirilebilir. Ons altında oluşabilecek bir düzeltme hareketinde gram altın 500 seviyesi yakınlarından alım fırsatı verebilir. Bu hafta Fed eyalet başkanlarının konuşmaları ve Perşembe ile Cuma günü açıklanacak ABD verileri ons altını şekillendirebilir. Ana yön yukarı olmakla birlikte aşağı yönlü bir düzeltmeye ihtiyaç olduğunu ve bu düzeltmenin 1845 üzerinde kaldıkça alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum.  


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.447 Değişim: -0,35% Hacim : 10.120 Mio.TL Son veri saati : 15:27
Düşük 1.442 24.05.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.454
8,3876 Değişim: -0,33%
Düşük 8,3755 24.05.2021 Yüksek 8,4355
Açılış: 8,4154
10,2468 Değişim: -0,12%
Düşük 10,2161 24.05.2021 Yüksek 10,2867
Açılış: 10,2593
508,26 Değişim: -0,16%
Düşük 506,31 24.05.2021 Yüksek 511,27
Açılış: 509,08
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.