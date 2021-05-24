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İşlem hacmi 17 günde 1 trilyon dolar geriledi

24.05.2021 - 09:08 | Son Güncelleme :
İşlem hacmi 17 günde 1 trilyon dolar geriledi | Bitcoin Haberleri

Çin ve ABD’den gelen sınırlama, vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların etkisiyle gelen satışlarla, tüm piyasalarda toplam hacim 1.5 trilyon doların da altına gerilerken; kripto para piyasalarında işlem hacmi 7 Mayıs tarihinde 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Çin ve ABD’den gelen sınırlama, vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların etkisiyle gelen satışlarla, tüm piyasalarda toplam hacim 1.5 trilyon doların da altına geriledi. Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 438 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

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Bitcoin fiyatları, gün içerisinde en düşük 33 bin 703 dolar, en yüksek ise 35 bin 985 dolar seviyesini görürken; saat 08.52 itibarıyla yüzde 0.08 oranında düşüşle 35 bin 301 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 25 milyar dolarlık düşüşle 657 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 1737 ve 2 bin 289 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8.61 düşüşle 2 bin 98 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 36.08 ve piyasa hacmi yaklaşık 15 milyar dolarlık düşüşle 247 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.05 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.19 ve piyasa hacmi de yaklaşık 1.0 milyar dolar artışla 59 milyar dolar düzeyindeydi.

Toplam 10 bin 24 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45.7’sini Bitcoin, yüzde 17.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 235 milyar dolar düzeyindeydi.


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