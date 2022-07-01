Yeni asgari ücret belli oldu! | Ekonomi Haberleri

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğini duyurdu. Asgari ücretteki esas artışın Aralık ayında yapılacağını belirten Erdoğan "Yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadar gelirin vergi dışında kalması nedeniyle kamu çalışanlarına bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve net asgari ücretin 5500 lira olduğunu açıkladı. Yapılan bu zammın ara zam olduğunu ve esas zammın Aralık ayında kararlaştırılacağını belirten Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uygulamaktadır. Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşının bozduğu ekonomi nedeniyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik. Enflasyon tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız nedeniyle enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Fiyat artışlarının oranları değişik olsa da ekonomik işleyişe etkisi aynıdır. Bu anlayışla her gelişmeyi yakından takip ederken asıl dikkatimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik. Yatırım, istihdam, üretim, ihracatla büyüme esasına dayalı ekonomi programıyla yapıyoruz. Terörle mücadelede çok iyi seviyeye geldik. Ekonomi programımızı kararlılıkla uygulayarak bu durumdan en az kayıpla çıkarmanın içindeyiz. Kendimizi dünyadan pozitif ayrıştırarak gördük. Tedarik zincirlerinin çöktüğü dönemde Türkiye hem kendi hem de ihracatıyla elindeki imkanları herkesle paylaşan ülke olarak öne çıkmıştır. Tüm bunları yaparken vatandaşlarımızı günlük hayatlarında fahiş fiyat artışları ve enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmedik. Pek çok tedbiri devreye aldık, almaya devam ediyoruz. Her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına müsaade etmedik. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması ihracatın 250 milyar dolar eşiğine gelmesi bu çabaların ürünüdür. Kimseyi sahipsiz çaresiz bırakmadık. Bir diğer tedbirimiz çalışanları sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında daha güçlü şekilde desteklemektir. Yılbaşında maaşlara çok ciddi artışlar yapmıştık. Asgari ücretlilerin ücretlerinde yüzde 50 artış gerçekleştirmiştik. Gelen yükün tamamını da işverenin üstüne yıkmadık. Devlet olarak tüm maaşların asgari ücret kadarki kısmından alınan vergilerden feragat ettik. Aralık-Ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun artışın yetersiz kalmasına yol açtığını tespit ettik.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 ZAM GELDİ, NET 5500 LİRA OLDU

Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin kayıplarını telafi etmeyi uygun gördük. Komisyonu toplantıya çağırdık. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Yeni asgari ücret Temmuz ayından itibaren yüzde 30 oranında ara artış yapıyoruz. Yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Asıl asgari ücret yılbaşında gerçekleşecek. Yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadar gelirin vergi dışında kalması nedeniyle kamu çalışanlarına bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin

Asgari ücret komisyonunu yeniden davet ettim, çalışmalar yapıldı. Çalışanlarımızı asgari ücrete karşı koruyacağız. Bugüne kadar koruduğumuz gibi koruyacak bir neticeye ulaştırdık, size arz ettik. Asgari ücretin bütün ücretlilerden vergi dışı bırakılması tüm çalışanlara yansıyacaktır. Tüm kamu çalışanları ortalama olarak 300-350 lira gelir elde edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın sosyal devlet ilkesi gereğince yansıması olarak değerlendirilmesi olarak altını çizmek isterim.

Özgür Burak Akkol - TİSK Başkanı

Çok kıymetli kararın paylaşımı için bir aradayız. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösteriyoruz. Aralık ayında güzel bir rakam belirlendi. Fakat gelinen durumda bu seneye özel yılsonunu beklemeden güncelleme yapalım diye toplandık. Tüm imkanlarımızı zorlayarak bir dengeyi bulmaya gayret ettik. Asgari ücret bir başlangıç ücretidir. Esas hedef ortalama ücretin üzerine çıkma olmalı. Açıklanan rakam yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek. Üçlü sac ayağını birbiriyle mücadele eden iki tarafın pazarlığı gözüyle bakmıyoruz. En iyisini nasıl yaparız diye bakıyoruz. Yıl sonunu beklemeden bir araya geldik. Mutabakatla asgari ücreti resimliyoruz. Aralık ayında başlayan uzun yılların konusu olan asgari ücrete kadar olan kısımdan vergi alınmaması konusu aynen devam ediyor olacak. 15 milyonun üzerinde çalışanın istifade ettiği bir konu. Çalışan ve işletmeler için büyük kazanımdır.

Ergün Atalay - Türk-İş Başkanı

15 gün evvel yaptığımız ziyarette taleplerimizi ilettik, siz de komisyonu topladınız. İnşallah bugün toplumu memnun edecek bir rakam olur da toplum rahat eder biz de dua ederiz.

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