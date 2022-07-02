Üretimde yenilenebilirin payını arttıracak | Ekonomi Haberleri

İklim krizinin etkilerini azaltmak için Zorlu Enerji tarafından 2010 yılında başlatılan ve yaklaşık 420 bin fidanın dikildiği “Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları” Projesi, Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülünün sahibi oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in elinden alan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, karbon emisyonunu azaltmak adına atılan adımların takdir görmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Ak, “2030 yılına kadar toplam üretim içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 100’e çıkarma, operasyon ve enerji üretiminde net sıfır emisyona sahip bir kurum olma ve biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi için 10 milyon TL yatırım yapma hedefimiz var. 2040 yılına kadar tüm değer zincirimizde net sıfır emisyona ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sürdürülebilir bir gezegen ve toplum için çalışmak en önemli önceliğimiz olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Etiketler