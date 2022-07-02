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Teknoloji kampına 5 bin 213 başvuru

02.07.2022 - 10:17
Teknoloji kampına 5 bin 213 başvuru | Teknoloji Haberleri

Turkcell Global Bilgi’nin düzenlediği, bilgi teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen gençlere çeşitli fırsatlar sunan Techno Camp programına 5 bin 213 başvuru yapıldı. Başvurular arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda 60 mühendis eğitim almaya hak kazandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Techno Camp Gelişim Programı ile genç mühendisler, yapay zekadan programlama dillerine kadar alacakları eğitimler ile teknoloji alanında uzman pozisyonlarında kariyerlerine yön verecekler. Program kapsamında 2 ay boyunca teknoloji başlığı altında; kurumsal çözümler ve iş zekasından network altyapı teknolojilerine, robotik süreç otomasyonundan (RPA) çevik kültüre, yapay zekadan müşteri deneyimi teknolojilerine, dijital etikten programlama dili Java’ya, Python’a ve Linux’a kadar birçok konuda detaylı eğitimler verilecek.

Turkcell Global Bilgi’nin istihdam konusunda öncü bir kurum olduğunun altını çizen Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, şunları söyledi:

“Gençlerin teknoloji dünyasında kariyer hayallerine ulaşması için gerçekleştirdiğimiz Techno Camp 2022 programımıza bu yıl da 5 bin 213 mühendis başvurusu alarak yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Yüksek başvuru sayısına erişmemiz, mühendislerle ortak hayallerimizin olduğunu gösteriyor. Mühendislerimiz program sonunda, şirketimizde teknoloji alanında uzman pozisyonlarında kariyerlerine yön verebilecekler. Programımıza olan ilgiyi gördükçe, daha çok sayıda teknoloji mühendisi/uzmanı yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

 


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