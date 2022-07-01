BDDK Başkanı Akben: Sermaye kontrolüyle alakası yok | Ekonomi Haberleri

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, NTV ekranlarında gündeme dair soruları yanıtladı. Şirketlerde 15 milyar dolardan fazla döviz fazlası bulunduğunu belirten Akben, şirketlerin kredi kullandırılmasına yönelik olarak da birçok toplantılar yapıldığını belirtti.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, son alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Akben "Özellikle döviz kazandırıcı faaliyette bulunan ihracatçı sektörlerin yanı sıra sektörlerin desteklenmesi için daha önce de yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde yerel para birimi cinsinden borçlanmak, bu şekilde kredi kullananlar için avantajlı bir süreç olduğu için, bunların öncelikli alanlara katkı sağlamak için buralara yönlendirdik" dedi.

Akben'in açıklamaları şöyle:

"KREDİLER DÖVİZ VE ALTINA YÖNLENİYORDU"

Son dönemlerde baktık ki bu kredilerin bir bölümü döviz, altın gibi ihtiyacı olmayanların da bu alana yönlendiğini gördük, haliyle bu kararı alma durumunda kaldık.

Döviz borcu olan, döviz yükümlülüğü olan firmalarla, şirketlerle bir sorun yok, onların borç almasında sorun yok, gördük ki TL kredilerle döviz alınıp uzun pozisyon içerisinde kalıp döviz pozisyonu tuttuğunu gördük, bunun yapılmaması gerektiğini, istediğimiz alanlara yönlendirilmesi gerektiğini ifade ettik.

##$HABER_1474268$##

Bankacılık kanunun temel başlıklarından biri kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını temin etmek. Bankacılık kanunun temel başlıklarından biri de mevduat sahiplerinin haklarının korunmasını sağlamak

"SERMAYE KONTROLÜ İLE ALAKASI YOK"

Gayemiz ucuz kredinin, yönlendirilmiş alanlarda kullanılmasını sağlamak. Bunun sermaye kontrolü sermayenin yönlendirilmesi ile alakası yok.

Kaynağı varsa döviz alabilir, istediği yatırımı yapabilir, bankalardan sizin kaynağınız olmayan kaynağı alıyor, ucuz bir şekilde bunu sağlıyorsanız, bu krediyi belirlediğimiz alanlarda kullanın diyerek yaklaşıyoruz.

32 SAYILI KARAR TARTIŞMASI

32 sayılı kararda değişiklik yapılması için sermaye hareketlerini kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor, bizim aldığımız karar sermayenin transferi değiştirmiyor, böyle bir etkisi yok, şirketlerin bankalardan temin ettiği TL kredinin nereye gittiğini belirliyoruz, kanun bize bu yetkiyi vermiş.

15 MİLYON LİRA KARŞILIĞI DÖVİZ İFADESİ

Bu durum finansal istikrar için önem taşıyor. Bağımsız denetime tabi şirketler olsun, bilançodaki bu değer 15 milyon TL'nin üzerinde bir döviz karşılığını ifade etsin dedik.

Bu tür kararlar alındığında mutlak suretle bu kararların bir takım etkilerinin olması zaten muhtemel, neden Cuma akşamı alındı, eleştirileri var, iki günlük bir süre verilerek, bu işlerin pekiştirilmesi, itirazların veya eksik kalan tarafların veya yönetilmesi gereken tarafların ne olduğu konusunda, bu kararların böyle alınması doğal.

"BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİYLE TOPLANTI YAPTIK"

TOBB Ekonomi Şurası toplantısında da ifade ettik, bağımsız denetim şirketleri ile toplantılar yaptık, hem bakanlarımıza hem bize ulaşan bankalarımıza ulaşan çeşitli eleştiriler için çalışıyoruz.

Bankalara açıklamalarımız oldu, muğlak kalan, anlaşılması zor olan alanlarla ilgili önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar yapacağız, piyasayı daha rahatlatıcı hale getireceğiz. Kararın iyileştirmesi gereken alanları olacaktır.

"KREDİ BÜYÜMESİ ÇOK YÜKSEK"

Geçen haftalarda hem konut hem de kredi kartları ile ilgili açıklamalarımız oldu, canlı bir süreç yaşıyoruz, ekonomi canlı, kredi büyümesi çok yüksek, bu ekonominin canlı olduğunu gösteriyor. (Enflasyon) Kontrol altına almak döviz kuru ile birebir ilintili. Tedbirlerin sekteye uğramasını beklemiyoruz.

"YABANCI PARA KREDİLERİ GERİLİYOR"

Yabancı para kredilerde son dönemde gerileme var, kurlarla ilgili olarak da bir gerileme var, ucuz bir TL olduğu müddetçe yabancı paraya talep çok fazla olmayacaktır, kısa vadede bunun oraya talep akışı yaratacağını düşünmüyoruz. Enflasyona, şirketlerin durumuna, şirketlerin önünü görmesini, yatırım yapmasını daha teşvik edecek bir durum olacaktır, beklentimiz budur.

"ŞİRKETLERİN 15 MİLYAR DOLARDAN FAZLA DÖVİZ FAZLALIĞI VAR"

Şirketlerin 15 milyar dolardan fazla döviz pozisyon fazlalığı var. (Ticari kredide döviz şartı)Yeminli mali müşavirler rapor için sisteme dahil olabilir.

Bankacılık sektörünün aktif kalitesi olası likidite durumlarına karşı dayanıklılığı devamlı olarak tarafımızdan izleniyor. Bankacılık sektörünün aktif kalitesi olası likidite durumlarına karşı dayanıklılığı devamlı olarak tarafımızdan izleniyor.

"KKM'YE DEĞİL YATIRIMA, İSTİHDAMA YÖNELİK KARAR"

Bizim kararımız KKM'ye yönelik karar değil, kredilerin yatırıma, istihdama yöneltilmesine ilişkin bir karar.

Merkez Bankası'nın kur korumalı ürünü tarafında bir hareketlilik, oraya bir akış olduğunu görüyoruz, büyük taban bu işten memnun.

Koordinasyon içinde alınan kararlar, finansal istikrar için iyi olduğu düşünülerek alınmış kararlar, eğer kararlar oradaki sorunlu alanın azaldığını, ortadan kalktığını gördüğünüz an bazı kararları almazsınız.

"BANKALAR MESAJLARI EMİNİM Kİ ALIYORLARDIR"

Yüksek bir enflasyon dönemi yaşıyoruz, daha çok bankaların kredilere uyguladıkları faiz önemli, makul alanda kalması önemli, bu politikaların teşviki ancak makul faiz oranı ile gerçekleşebilir, hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu, bankalar da gereken mesajları eminim ki alıyorlardır.

Zora düşen sektörlerle ilgili hemen aksiyon almak gerekiyor, ilelebet sürecek tedbirler değil, fayda alınmıyorsa iyileştirilir veya takviye tedbirler ilave edilir.

Zora düşen sektörlerle ilgili hemen aksiyon almak gerekiyor, ilelebet sürecek tedbirler değil, fayda alınmıyorsa iyileştirilir veya takviye tedbirler ilave edilir.

Etiketler