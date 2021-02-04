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Yellen: Yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız

04.02.2021 - 17:31
Yellen: Yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Yellen, "Finansal piyasalarımızın düzgün ve verimli bir şekilde işlediğinden, yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız." dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, katıldığı bir televizyon programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Piyasalarda son haftalarda yaşanan aşırı oynaklığa ilişkin bugün regülatörlerle bir toplantı yapacağını belirten Yellen, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan (CFTC) yetkililerle son gelişmeleri değerlendireceklerini bildirdi.

Yellen, "Finansal piyasalarımızın düzgün ve verimli bir şekilde işlediğinden, yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız." dedi.

"AMERİKALILARIN İHTİYAÇ DUYDUKLARI YARDIMI ALMALARI İÇİN HAREKETE GEÇMELİYİZ"

ABD'nin salgın ve ekonomi olmak üzere iki krizle karşı karşıya olduğuna işaret eden Yellen, Amerikalıların gereksiz yere acı çekmediğinden ve ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak istediğini ifade etti.

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Yellen, "Amerikalıların gereksiz yere acı çekmemesi ve ihtiyaç duydukları yardımı almaları için harekete geçmemiz gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte çalışarak bu ihtiyaçları karşılayacak destek paketinin hayata geçirilmesini sağlamak istediğini ifade eden Yellen, söz konusu paketin yasalaştığından emin olmak istediğini vurguladı.

Yellen, destek paketinin çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına hitap ettiğini belirterek, "Bu paketin çocuk yoksulluğunu yüzde 50 azaltabileceği tahmin ediliyor." dedi.


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