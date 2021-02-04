‹ Önceki Haber ECB repo ve swap hatlarını 9 ay uzattı ECB repo ve swap hatlarını 9 ay uzattı Sonraki Haber › Yellen: Yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız Yellen: Yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı

04.02.2021 - 17:21
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı | Ekonomi Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ocak ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 779 bine geriledi.

 

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 30 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 33 bin kişi azalarak 779 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden verinin, 830 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 847 binden 812 bine revize edildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1.250 azalarak 848 bin 250'ye geriledi. Süregelen işsizlik başvuruları da 23 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 193 bin azalışla 4 milyon 592 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, son 3 haftadır düşüş göstermesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

Analistler, aşılamanın başlamasına rağmen Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaktan uzak olduğunu belirterek, işsizlik maaşı başvurularının bir süre daha yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceğini söyledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.535 Değişim: 0,09% Hacim : 27.717 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.531 04.02.2021 Yüksek 1.545
Açılış: 1.538
7,1312 Değişim: -0,46%
Düşük 7,0970 04.02.2021 Yüksek 7,1780
Açılış: 7,1645
8,5419 Değişim: -0,97%
Düşük 8,5145 04.02.2021 Yüksek 8,6563
Açılış: 8,6256
411,18 Değişim: -2,58%
Düşük 408,70 04.02.2021 Yüksek 422,63
Açılış: 422,08
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.