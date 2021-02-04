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KARDEMİR'den dijital dönüşüm hamlesi

04.02.2021 - 17:41
KARDEMİR'den dijital dönüşüm hamlesi | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR, "Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında SAP S/4 HANA sistemini kullanmaya başladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR) yapılan açıklamada, 2019'un Ekim ayında başlatılan "SAP S/4 HANA" dijital altyapı projesine geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Demir ve çelik sektörünün rekabetçi yapısında daha güçlü bir şekilde yer alabilmek ve dünyaya daha hızlı entegre olabilmek için geliştirdiğimiz SAP yazılımlarımız, tedarik zincirinden pazarlama çalışmalarına ve müşteri ilişkilerine, insan kaynakları yönetiminden, otomasyon sistemlerine kadar, şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kilit rol oynayacaktır. Şirketimizin organizasyon yapısında köklü bir değişim sağlayacak SAP yazılımlarıyla ham maddeden satış sahamıza kadar olan iş süreçleri de izlenebilirlik açısından daha güçlü hale gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

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KARDEMİR'in bu ciddi yatırımı başarıyla sonuçlandıran sayılı şirketlerden biri olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu sayede KARDEMİR demir ve çelik sektöründe dijital dönüşümü 'ilk' gerçekleştiren fabrika olmuştur. Sektörünün lokomotif firması KARDEMİR geçiş yaptığı yeni 'dijital yönetim' sistemleri ile hem kendi alanında ilk olmuş hem de tüm firmalara örnek teşkil edebilecek bir yatırımı gerçekleştirmiştir. Çalışanlarının sağlığını öncelikli olarak gözeten şirketimiz, pandemi sonrası oluşacak yeni çalışma kültürüne, SAP S/4 HANA gibi projelerle daha kolay adapte olacaktır."


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