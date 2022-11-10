'Yatırım fonlarındaki varlık miktarı 425 milyar lirayı aştı' | Ekonomi Haberleri

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, “2021 sonu itibarıyla menkul kıymet yatırım fonları tarafından yönetilen varlık miktarı 267 milyar lira iken, bu rakam eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 60 oranında artarak 425 milyar lirayı aşmıştır” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşların 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı.

SPK Başkanı Gönül sunumunda, son yıllar Türkiye’nin sermaye piyasasında olumlu gelişmeler kaydedildiği, yatırımcıların piyasalara olan talebinin arttığını, pay senetlerinde 2,8 milyon, yatırımlarında ise 3,4 milyon yatırımcı ile tahvil bono, Bireysel Emeklilik Sistemi ve benzeri araçlar yoluyla yaklaşık 20,7 milyonu aşan vatandaşın doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasalarının yatırımcısı olduğunu söyledi.

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Piyasanın arz tarafında olumlu gelişmeler olduğunu savunan SPK Başkanı Gönül, şunları kaydetti:

“Piyasamızda arz tarafında da olumlu gelişmeler olmuştur. Şirketlerin piyasaya olan ilgisi artmış, halka arzlarda büyük hareketlilik yaşanmıştır. 2021 yılında 52 şirketin toplam 21,6 milyar lira tutarında halka arz gerçekleştirmesinden sonra, 2022 yılının ilk dokuz ayında da 30 şirket toplam 12,7 milyar lira tutarında pay ihracıyla halka açılmıştır.

Girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğü 25,1 milyar liraya çıkmış, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının portföy büyüklüğü de 6,2 milyar liraya yükselmiştir. Fon portföy büyüklüklerinde kaydedilen artış trendi ve yeni fon talepleri göz önünde bulundurulduğunda girişim sermayesi alanında çok daha büyük rakamlara ulaşılması beklenmektedir.”

SPK görev ve sorumluluk alanında 590 tane şirket bulunduğunu dile getiren Gönül, “Bunların 476'sı borsada işlem görmekte olup, bu şirketlerin piyasa değeri 3 milyon 587 milyon milyar liraya ulaşmıştır. 2021 sonu itibarıyla menkul kıymet yatırım fonları tarafından yönetilen varlık miktarı 267 milyar lira iken, bu rakam eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 60 oranında artarak 425 milyar lirayı aşmıştır” diye konuştu.

Gönül, şöyle devam etti:

“Kurulumuzun gözetim ve denetimi altında; 340 milyar lira portföy büyüklüğü ile 383 adet emeklilik yatırım fonu 992 adet menkul kıymet yatırım fonu, 7 adet girişim sermayesi yatırım ortaklığı, 9 adet menkul kıymet yatırım ortaklığı, Yönettikleri 988 milyar lira portföyle 59 adet portföy yönetim şirketi, 72 adet aracı kurum, 109 adet bağımsız denetim şirketi, 152 adet gayrimenkul değerleme şirketi, 9 adet derecelendirme kuruluşu, ortaklığı, Büyüklüğü 153 milyar liraya ulaşmış 38 adet gayrimenkul yatırım 120 adet gayrimenkul yatırım fonu ve 200 adet girişim sermayesi yatırım fonu bulunmaktadır.”

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