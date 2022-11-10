Merkez Bankasının rezervleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Kasım ile biten haftada 498 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Kasım ile biten haftada 498 milyon dolar azalarak, 113 milyar 682 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 371 milyon dolar artarak 74 milyar 804 milyon dolardan 75 milyar 175 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 4 Kasım haftasında 870 milyon dolar azalarak 39 milyar 377 milyon dolardan 38 milyar 507 milyon dolara geriledi.

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