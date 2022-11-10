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Gözler ABD enflasyonunda! Altın fiyatları nasıl hareket edebilir?

10.11.2022 - 13:14 | Son Güncelleme :
Altın yorum 10 Kasım: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının fiyatları, kritik veri öncesi yatay bir seyirde hareket ederken; sürpriz gelecek bir veri sonrası tablo değişebilir.

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Küresel piyasaların odağında bugün ABD’nin enflasyon rakamları bulunuyor. ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına yönelik yol haritasını belirlerken kullandığı en önemli verilerden biri… Verinin, altın fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD enflasyon verisi, Türkiye saatine göre bugün 16:30’da açıklanacak. Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 8,00 olarak gelmesi yönünde… Piyasalar manşet enflasyondan daha çok, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın da vurgu yaptığı çekirdek enflasyonu takip ediyor olacak. Çekirdek enflasyonun ise, yıllık bazda yüzde 6,5’e gerilemesi bekleniyor.

ABD manşet enflasyonu, eylül ayında yıllık bazda beklentileri aşarak yüzde 8,2 olarak açıklanmıştı. Çekirdek enflasyon, aylık bazda 40 yılın en yükseğine çıkarken; yıllık bazda yüzde 6,6 gelmişti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ekonomistlerin beklentilerine paralel gelebilecek bir verinin daha önceden fiyatlamalara yansıdığı için, piyasalar üzerinde belirgin bir etkisinin olması beklenmiyor. Ancak ABD tarafından tahminleri aşabilecek bir enflasyon verisinin gelmesi halinde, oynaklıklar yaşanabilir. Piyasalarda risk iştahının azalması ve küresel borsa endekslerinde negatif fiyatlamalar hakim olabilir. Fed’in faiz artırımlarında ılımlı davranacağı zamanın ötelenebileceği beklentisiyle; doların dünyada güçlenmesi, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında baskının artması beklenebilir. Beklentilerin altında gerçekleşecek enflasyon verisinin ise, piyasalar üzerinde olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1023 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1021 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1024,44 lira seviyesini, en düşük ise 1017,49 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:06 itibarıyla yüzde 0,28 oranında yükselişle 1020 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1671 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 879 liradan işlem görüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1712 doları, en düşük 1703 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,11 oranında yükselişle 1706 dolardan işlem gördü.

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