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‘Yaptırımlar nedeniyle 300 milyar dolar kilitlendi’

15.03.2022 - 09:32
‘Yaptırımlar nedeniyle 300 milyar dolar kilitlendi’ | Ekonomi Haberleri

Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın güçlü rezervleriyle Batı ülkelerinin yaptırımlarına direnebileceği öne sürülüyordu ancak söz konusu rezervler de yaptırımların hedefi oldu.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaklaşık 640 milyar dolar olan toplam merkez bankası rezervlerinin yaklaşık 300 milyar dolarlık kısmının şu an kullanamadıkları bir durumda olduğunu söyledi. Dün, devlet televizyonunda yayımlanan mülakatında Siluanov, yuan cinsi rezervlere erişimlerinin de sınırlandırılması için Batılı ülkelerin Çin üzerinde baskı kurduklarını gördüklerini belirten Siluanov, “Ancak Çin ile olan ortaklık bağlarımızın sadece onu korumamıza değil, genişletmemize de izin vereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Çin, birçok Avrupa ve ABD firmasının ülkeden çıkış yapmasına rağmen stratejik ortak olarak gördüğü Rusya ile normal ticari ilişkilerini sürdürme sözü verdi. Çin, yuanın Rus rublesi karşısında günlük hareket bandını geçen hafta yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmıştı.

Ocak 2022 itibarıyla Rusya Merkez Bankası’nın rezervlerinin yaklaşık 100 milyar dolarlık kısmı ABD doları cinsindendi. Haziran 2021 itibarıyla rezervlerin yüzde 32,2’si Euro, yüzde 13,1’i ise Çin yuanı cinsindendi. Rusya’nın döviz cinsi borçlarını, rezervlerine tekrar erişim izni verilene kadar ruble olarak ödeyeceğini belirten Siluanov, yaptırımlar nedeniyle zor durumda olan Rus bankalarına yardım etmeye devam edeceklerini, rezervlerin mevcut seviyelerinin söz konusu bankaların çalışmasına izin verdiğini dile getirdi.


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