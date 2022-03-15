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Merkez’den 57.5 milyar liralık kâr

15.03.2022 - 09:08
Merkez’den 57.5 milyar liralık kâr | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası geçen yıl 57.5 milyar lira kâr elde etti. Merkez Bankası 2021 yılı için 16.9 milyar lira da vergi ödeyecek.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Resmi Gazete’de dün Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2021 tarihli bilançosu yayımlandı. Merkez Bankası olağanüstü genel kurulu 3 Şubat tarihinde yapıldı. 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılması kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede 45 milyar lira kâr payı avansı, 4.3 milyar lira da ihtiyat akçesinden olmak üzere 49.3 milyar lira Hazine’ye aktarıldı. 29 Mart tarihinde yapılacak olağan genel kurul sonrasında da geçen yıl kârının kalan kısmı hissedarlara aktarılacak. Merkez Bankası’nın en büyük hissedarı Hazine. Merkez Bankası’nın bilançosunda vergi karşılığı olarak da 16 milyar 989 milyon lira yer aldı. 2021 yılında 9 milyar, bir önceki yıl da 11 milyar liralık kurumlar vergisi ödemesi yapmıştı.


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