Altında 'dönüşüm' netleşti | Altın Haberleri

5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için getirilen sistemin detayları netleşti. Altın hesabına sahip olanların talep etmesi durumunda hesabındaki has altın bakiyesi, dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak. TL mevduat veya katılma hesabına dönüştürülen altınlar, bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası’na satılacak.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Resmi Gazete’de dün Merkez Bankası’nın altın hesaplarına yönelik iki ayrı tebliği çıktı. Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması hakkındaki tebliğe göre, fiziki altınların kabulü kapsamında uygulamaya katılmak isteyen yurtiçi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin işlem anında yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının bulunması gerekecek. Kişi ya da şirketler fiziki altınlarını, milyem değeri üzerinden hesaplanacak gram cinsinden has altın miktarını tespit etmek üzere yetkili kuyumcuya veya bankaya teslim edecek. Altın kabul sistemi ile mutabakatı sağlanan has altın miktarı, yurt içi yerleşik gerçek veya tüzel kişinin bankadaki altın hesabına işlem anında yetkili rafineri veya banka aracılığıyla aktarılacak. Yetkili kuyumcu veya banka tarafından fiziki olarak teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye teslim edilecek. Yetkili rafineri tarafından işlenerek standart altına tamamlananlar, ilgili bankaya fiziki olarak transfer edilecek.

ALTIN HESAPLARI TL’YE DÖNÜŞEBİLECEK

Hesap sahibinin talep etmesi durumunda hesabındaki has altın bakiyesi dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilerek, 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilecek. TL mevduat veya katılma hesabına dönüştürülen altınlar, bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası’na satılacak. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankası’nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde, aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankası’nca ödeme yapılmayacak.

Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak. Öte yandan Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilecek. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan altın tutarı ve vade sonu fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam edecek.

VADE SONU NE OLACAK?

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankası’nca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak. Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankası’nca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

BANKA KONTROL EDECEK

Tebliğ kapsamında yapılacak her türlü işlemin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun yapıldığına dair kontrol bankalarca yapılacak. Öte yandan TCMB, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de de değişikliğe gitti. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021’de, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021’de mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.