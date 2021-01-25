Yapılandırmada son haftaya girildi | Ekonomi Haberleri

Vergi ve SGK prim borçları başta olmak üzere kamuya olan borçların yapılandırılmasında son haftaya girilirken, bir haftada toplam 3.9 milyon kişi doğrudan yapılandırma kapsamına alınmış olacak.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlularının otomatik olarak yapılandırma kapsamına alınması ilk kez oluyor. Yetkililer bu durumun birkaç farklı nedeni olduğunu belirtiyor. Bir kısım vatandaşın GSS borcu olduğunun bile farkında olmadığını belirten yetkililer, “Neredeyse 3.9- 4 milyon kişi bu kapsamda bulunuyor. GSS borçluları büyük bir grup olduğu için olası yol kazalarını ve gecikmeleri önlemek için böyle bir yol izleniyor. Kişiler e-devlet üzerinden veya bankalar üzerinden yapılandırmaya girip girmediğini görebilecek. Bu noktadan sonra, ödemelerini yaparak doğrudan yapılandırmaya dahil olabilecekler. Bağ-Kur ve SSK borçlarında ise otomatik katılım yok” bilgisini verdi. GSS borcu olan vatandaşlar, yapılandırmaya başvurmamış olsalar bile, 7256 sayılı yasadan yararlanmış kabul edilecek.

31 MART’A KADAR TEST YAPILMALI

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen GSS’liler, eğer hiç gelir testi yaptırmadıysa öncelikle bu yükümlülüğünü yerine getirecek. Bu kişilerin 31 Mart 2021’e kadar gelir testini yaptırması gerekiyor. Gelir testi sonucu, kişinin gelirinin, brüt asgari ücretin üçte birinden düşük olduğu tespit edilirse, primleri devlet karşılıyor. Bu kapsamda, hanede kişi başı gelir bin 192 liranın altındaysa, primleri ödemeye başlayacak, o güne kadar çıkarılan borç tutarı da silinecek. Kişinin GSS borcu teyit edilirse, 30 Nisan’a kadar ödeme yapılması gerekecek. Bu tarihe kadar prim borcu tamamen ödenirse, ceza ve zamlar silinecek.

BAŞVURULAR BEKLENDİ

Normal koşullarda, GSS prim borcu bulunanlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmetinden yararlanamıyorlar. Ancak, vatandaşların mağdur olmaması için getirilen geçiş dönemi, son yıllardaki geçici düzenlemelerle uzatılıyor ve borcu olanlara da sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanınıyor. Bu süre son olarak 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Önceki gün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ise, geçici düzenleme yıl sonuna kadar tekrar uzatıldı. Yetkililer, uzatma kararının sene başında değil Ocak ayının sonuna doğru alınmasının nedeninin yapılandırma olduğunu belirterek, “Böylece başvurmak isteyen kişilere imkan tanındı. Başvuruların büyük kısmı da alınmış oldu” diye konuştu.

BU TARİHLERE DİKKAT

Yapılandırma: 17 Kasım 2020-01 Şubat 2021

Gelir testi: 17 Kasım 2020-31 Mart 2021

GSS Borçları: 30 Nisan 2021

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