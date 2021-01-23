Kimya sektörünün ihracatında yüzde 12'lik büyüme bekleniyor | Ekonomi Haberleri

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, "Bu yıl 20,6 milyar dolar ihracat hedefimizin üzerine çıkmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. İhracatımızda yaklaşık yüzde 12 büyüme bekliyoruz." dedi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınının üretimden tüketime bütün ekonomi zincirini olumsuz etkilediğini, fakat salgına rağmen kimya sektörünün büyük bir çaba ile üretim ve ihracatına devam ettiğini söyledi.

Kimya sektörünün geçen yıl 18 milyar 313 milyon dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini anımsatan Pelister, "Bu yıl ise 20,6 milyar dolar ihracat hedefimizin üzerine çıkmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. İhracatımızda yaklaşık yüzde 12 büyüme bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Pelister, sektörün petro kimya alanında küresel enerji ihtiyacı azalmasına bağlı olarak ihracat düşüşü yaşasa da plastik, kozmetik, ilaç, medikal, temizlik maddeleri başta olmak üzere diğer alt sektörlerde nispi artış kaydettiğini aktardı.

Kimya sektörü ihracatı açısından bu yılı normalleşmeye hazırlanma ve büyüme yılı olarak gördüklerini ifade eden Pelister, aşılamayla birlikte yılın ikinci çeyreği itibarıyla kademeli olarak toparlanma olacağını öngördüklerini kaydetti.

Pelister, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı kapsamında öncelik verilen kimya sektöründe ertelenen yatırımların hayata geçmesini beklediklerinin altını çizerek, “Hükümetimizin ekonomi ve hukuk alanında yapacağı reformlar da yatırım ortamının iyileştirilmesine zemin olacaktır.” dedi.

İKMİB olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile görüşerek kimya sektöründe yatırım yapılabilecek ürün gruplarını belirlemek adına önemli bir rapor hazırladıklarını anımsatan Pelister, şunları kaydetti:

“Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler raporumuzda, 2019 yılında 50 milyon dolar üzerinde ithalatı yapılan kimyevi ürünleri inceledik. 157 ürün kategorisini mercek altına aldık ve yerli üretim hamlesi bekleyen 103 stratejik ürün alanını belirledik. Bu 103 ürün grubundan ithalat değeri en yüksek olan ilk 10 ürün grubunda polipropilen, dozlandırılmış-ambalajlanmış ilaçlar ve bağışıklık ürünleri, tereflatik asit, üre, polietilen, pvc polivinil klorür, özel işleme tabi tutulacak hafif yağlar ve müstahzarları, kan ürünleri ve bu sayılan ürünlerin çeşitleri gibi ithalat bedeli bir hayli yüksek hammadde ve ara mamuller bulunuyor. Bu ürünlerin ülkemizde üretilmesi ile kimya sektörümüzün dışa bağımlılık oranının azalacağını öngörüyoruz.”

"FARKLI COĞRAFYALARA İHRACATIMIZI ARTIRMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Pelister, pazar payını artırabilmek için Birlik olarak milli fuar katılım organizasyonlarından ticaret heyetlerine, Ur-Ge projelerinden yarışmalara birçok etkinlik düzenlediklerini aktararak, “Bu etkinliklerimizi geçen yıl pandemi dolayısıyla dijital ortama taşıyarak devam etmiştik. Bu yıl da pandeminin etkisine bağlı olarak bazı etkinliklerin yine dijital ortamda gerçekleşmesini öngörüyoruz. Ancak pandeminin etkisi azaldığında fiziki etkinliklerin de yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu yıl için fuar milli katılım, heyet organizasyonları gibi planladığımız 21 etkinlik bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

En çok ihracat yaptıkları AB ülkeleri dışında özellikle ABD’ye yaptıkları kimya ihracatının salgına rağmen 12,73 arttığını hatırlatan Pelister, "ABD pazarını özellikle Güney Amerika pazarını önemsiyoruz. Güney Amerika pazarına yönelik sanal ticaret heyetleri de yaptık geçen yıl. Diğer yandan Çin kozmetik sektörü açısından potansiyel taşıyor. Bu konuda özellikle e-ticaret olarak yapılabilecekler noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Pazar çeşitliliği açısından kimya sektörümüz diğer sektörler arasından da birinci sırada çıkıyor. Dünyanın hemen hemen her ülke ve bölgesine ihracat yapıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Pelister, bu sene de yine ABD, Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan başta olmak üzere farklı coğrafyalara ihracatlarını artırmak için uğraşacaklarını vurgulayarak, “Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın 2019 yılında açıkladığı İhracat Ana Planı kapsamında Hedef Ülke, Hedef Sektör yaklaşımı ile hedeflenen 17 ülkenin ithalatından Türkiye’nin aldığı payın iki katına çıkarılması amaçlanıyor. Plan kapsamında kimya sektörümüz de hedef 5 sektör arasında yer alıyor. Nitekim belirlediğimiz ülkeler de İhracat Ana Planı’nın hedef ülkeleri arasında bulunuyor.” dedi.

"KİMYA SANAYİ ŞURASI" SANAL ORTAMDA 12-13 MART'TA

Öte yandan eşzamanlı olarak, sektörün önde gelen dernek, vakıf ve sendikaları ile öğretim üyelerini buluşturan bir mecra olan Kimya Sektör Platformu"nun geçen yıl başından beri başkanlığını yürüttüklerine işaret eden Pelister, "Platform bünyesinde genelde iki ayda bir paydaşlarımızla buluşup sektörümüze dair değerlendirmelerde bulunuyoruz." dedi.

Pelister, Kimya Sektör Platformu tarafından her iki yılda bir, sektörün durum ve geleceği açısından önemli çıktıları ortaya koyan Kimya Sanayi Şurası'nın organize edildiğini ifade ederek "Geçtiğimiz yıl fiziki olarak planlanan şuramızı pandemi koşullarından ötürü ertelemek durumunda kaldık. Bu yıl sanal ortamda 12-13 Mart tarihlerinde iki gün olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sektörümüz için önemli konuların görüşüleceği Şuraya bu yıl da kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası STK ve akademik camiadan birçok konuşmacı ve davetlinin katılımını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu

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