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Walmart'ın karı beklentilerin altında kaldı

19.02.2021 - 09:19
Walmart'ın karı beklentilerin altında kaldı | Ekonomi Haberleri

Walmart'ın dördüncü çeyrekteki hisse başına karı 1,39 dolar seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentisinin altında kaldı.

 

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, bilançosunda dördüncü çeyrek olarak kabul edilen ve 31 Ocak'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, şirketin dördüncü çeyrekte elde ettiği gelirin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 artarak 152,1 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Söz konusu dönemde Walmart'ın mağaza satışlarının yüzde 8,6 arttığı belirtilen açıklamada, e-ticaret satışlarının ise yüzde 69 yükseldiği aktarıldı.

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Açıklamada, şirketin dördüncü çeyrekteki hisse başına karının ise 1,39 dolar olduğu bildirildi. Şirketin piyasa beklentilerinin altında kalan hisse başına net karının 1,51 olması öngörülüyordu.

Şirketin bu yılki satışlarının yavaşlamasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, çalışanların ücretlerinin artırılarak ortalama maaşın saat başına 15 doların üzerine çıkarılacağı kaydedildi.

Şirketin dördüncü çeyrek karının beklentileri karşılayamaması ve bu yılki satışların yavaşlamasının beklendiğinin açıklanmasının ardından Walmart'ın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 6'ya yakın değer kaybetti.


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