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Dolar kurunda son durum

19.02.2021 - 09:47 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 19 Şubat dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.97 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.46 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dün 6.92 TL seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, günü 6.98 TL seviyesinden tamamlarken; haftanın son işlem gününe 6.99 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde 6.9528 TL  seviyesine kadar gerilerken; en yüksek 6.9992 TL seviyesini gördü. Kur, saat 15.29 itibarıyla 6.9714 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.4198 TL'yi görürken; şu dakikalarda 8.4637 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7629 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.39 oranında düşüşle 90.24 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2137 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.04 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.89 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında sanal ortamda düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi ve dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edileceğini belirtti.

Piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların gündeminde olduğunu bildiren analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde genel olarak bir değişiklik beklenmemesine karşın not ve görünümün yükseltilebileceğine dair ihtimali dile getiren analistler de bulunuyor. Fitch Ratings, Ağustos 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

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