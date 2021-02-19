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Yellen'dan 'ekonomik destek paketi' açıklaması

19.02.2021 - 09:12
Yellen'dan 'ekonomik destek paketi' açıklaması | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Yellen, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu paketin yasalaşmasında ilerleme görmeyi umuyoruz" dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet  Yellen, katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketi ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonominin tam bir toparlanma sürecine girmesine yardımcı olmak için "büyük" bir destek paketi gerektiğini yineleyen Yellen, "Salgının neden olduğu acıyı giderecek büyük bir pakete sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yellen, salgının etkilerine karşı düşük maliyetli bir paketi hayata geçirmenin bedelinin büyük bir paketten daha yüksek olduğunu vurgulayarak, büyük bir destek paketinin faydalarının uzun vadede maliyetinden çok daha ağır basacağını düşündüklerini dile getirdi.

Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilebilmesinin önünü açan bütçe düzenlemesinin geçtiğini anımsatan Yellen, "Gelecek birkaç hafta içinde bu paketin yasalaşmasında ilerleme görmeyi umuyoruz." dedi.

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Yellen, ülkedeki işsizlik oranın yüzde 10'a yakın olduğuna dikkati çekerek, ABD Kongresi Bütçe Ofisinin tahminlerinin tam istihdama dönmenin, ekonomik destek paketi olmadan 2024 yılına kadar süreceğine işaret ettiğini aktardı.

Hükümet harcamalarının enflasyona neden olabileceğine dair endişelenmediğini belirten Yellen, "Enflasyon 10 yıldan fazla bir süredir çok düşük ve bunun bir risk olduğunu biliyorsunuz. Ancak ABD Merkez Bankasının (Fed) bu riski ele alabilecek araçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, salgının insan yaşamı ve geçim kaynakları üzerinde bırakabileceği kalıcı zararın daha büyük bir risk olduğunu ifade etti.

GameStop olayına da değinen Yellen, sıfır komisyonlu ticaretin bireysel yatırımcıları hisse senedi piyasasına daha fazla dahil olmaya teşvik ettiğini, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun hisse senedi alım-satım uygulamaları hakkında bir rapor hazırlayacağını bildirdi.

Yellen, düşük faiz oranlarının genellikle yüksek hisse senedi değerlemelerini desteklediğini belirterek, hisse senedi piyasalarında dikkat edilmesi gereken sektörler olabileceğini kaydetti.

Söz konusu sektörlere ilişkin detay vermeyen Yellen, hızlı bir yükseliş gösteren kripto para birimi Bitcoin'i ise " oldukça spekülatif bir varlık" olarak tanımladı.

Yellen, "Ticaret uygulamalarının yatırımcının korunması, adil ve verimli piyasalarla tutarlı olup olmadığına gerçekten bakmamız gerekiyor." dedi.

ABD'nin Çin'e yönelik yaklaşımının ne olması gerektiğini değerlendirme sürecinde olduklarını da belirten Yellen, Çin'in ekonomik uygulamalarıyla ilgilenen tek ülkenin ABD olmadığını, müttefiklerle çalışılması gerektiğini dile getirdi.


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