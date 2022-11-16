Vodafone Türkiye ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Vodafone Türkiye, 2022-2023 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2022) sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri 11.5 milyar TL olarak gerçekleşirken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) 4.2 milyar TL’ye yükseldi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2022-23 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son dönemde sektörümüzün gündeminde 5G’ye geçiş var. Bugün 83 ülkede 210 operatör 5G hizmetlerini başlattı. 5G’yi kucaklayan ülkeler arasına Türkiye’nin de en kısa sürede katılmasını diliyoruz. Beklentimiz, bir an evvel ihale takviminin ve detaylarının netleştirilerek duyurulması ve Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinin başlaması. 5G’ye geçişte pazarın gerçeklerine uygun sürdürülebilir, öngörülebilir bir yatırım ortamının sağlanması, sektörün 5G’den azami faydayı elde etmesini ve bunu ekonomiye katma değer olarak kazandırmasını sağlayacaktır. Vodafone olarak, ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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