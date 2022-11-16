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Altın fiyatlarında ‘Polonya’ etkisi

16.11.2022 - 13:11 | Son Güncelleme :
ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 16 Kasım altın yorum

Ons altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle dalgalı hareket ederken, şu dakikalarda değer kazancında ilerliyor. Gram altın ise, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle aynı dakikalarda yükseliyor.

Dün akşam saatlerinde artan jeopolitik risk ile piyasalar dalgalandı. Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füze jeopolitik gerilimi artırırken; ABD Başkanı Joe Biden'ın düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılma olasılığının düşük olduğunu belirtmesiyle tansiyon düştü. Bu gelişmeler yükseliş eğilimde olan altın fiyatlarını frenledi. 

Ons altın dünkü işlemlerde 1786 dolara kadar yükselerek 3 ayın zirvesini görmüşken; bugünkü işlemlerde dalgalı seyrediyor. Değerli metal, bugün içerisinde en yüksek 1783 doları, en düşük 1770 doları gördü. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,22 oranında yükselişle 1782 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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GRAM ALTIN ZİRVEYE YAKIN

Gram altının fiyatı, dün tarihi zirvesini 1068 liraya taşıdı. Bugün de rekor seviyelere yakın hareket ediyor. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 1067,47 lirayı, en düşük 1059,10 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:03 itibarıyla yüzde 0,37 oranında yükselişle 1067,20 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1783 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 211 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1060 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1061 lira seviyeden başladı.

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