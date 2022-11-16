dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 16 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,40 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,61 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,60 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5680 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6430 TL seviyesini görürken; kur saat 15:11 itibarıyla 18,6140 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,4340 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,4002 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,1539 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,33 oranında düşüşle 106,05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0418 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,84 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,09 seviyesinde bulunuyor.

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