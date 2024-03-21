Varlık Fonu’na 100 milyon dolarlık İslami finansman | Ekonomi Haberleri

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Sharjah Islamic Bank (SIB) ile imzaladığı murabaha finansmanı ile 100 milyon dolar kaynak sağladı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ilk uluslararası İslami finansman işlemi olan ve Sharjah Islamic Bank (SIB) ile imzaladığı murabaha finansmanı ile 100 milyon dolar kaynak sağladığını duyurdu.

TVF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 yıl vadeli bu anlaşma Türkiye Varlık Fonu’nun ilk İslami finansman işlemi olarak kayıtlara geçti. Açıklamada ayrıca, Doğan Yatırım Bankası’nın işlemin mali müşavirliğini ve koordinatörlüğünü üstlendiği belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dünyada bir varlık fonuna sağlanan ilk karşılıklı murabaha finansmanı olma niteliği taşıyan işlem, Şubat ayında rekor taleple tamamlanan Eurobond ihracı sonrasında uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni perçinleme niteliği taşıyor.”

Öte yandan murabaha, ‘malı kârlı satma’ manasına geliyor. Bu işlem, bir katılım bankasının, müşterisinin talebi üzerine bir ürünü satıcıdan satın alıp üzerine kâr ekleyerek bu ürünü müşterisine vadeli satması işlemi olarak niteleniyor.





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