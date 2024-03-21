Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi faiz indirdi | Faiz Haberleri

Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilya'nın Merkez Bankası borç verme faiz oranını yarım puan indirdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Brezilya Merkez Bankası üst üste altıncı kez faiz oranını yarım puan indirdi. Bankanın para politikası komitesi üyelerinin yılın ikinci toplantısında oybirliğiyle gösterge borç verme faiz oranının yüzde 10,75'e düşürülmesi yönünde oy kullandı.

Komite üyeleri yaptıkları açıklamada gelecek toplantılarında da aynı büyüklükte azaltma yapmayı planladıklarını ve bir sonraki toplantının Mayıs ayında yapılmasının beklendiğini belirttiler.

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Hiperenflasyon geçmişi olan Brezilya, Kovid-19 salgını ve ardından Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile 2021'in başlarında küresel enflasyonun yükselişe geçmesiyle dünyadaki en agresif parasal sıkılaştırma döngülerinden birine girmişti.

Devlet Başkanı Lula, yüksek bir borç verme faizinin mantıksız olduğunu ve Brezilya'nın büyümesini engellediğini söyleyerek faiz oranlarının düşürülmesi için yoğun baskı yaptı. Bankanın para politikası komitesi kademeli indirim döngüsünü Ağustos ayında başlattı ancak Lula, hareketin daha belirgin olması gerektiğine inanıyor. Lula "Bu kadar yüksek bir oranı sürdürmenin ekonomik bir açıklaması yok" dedi.

Ancak komite, özellikle hem Brezilya hem de uluslararası enflasyona ilişkin belirsizliklerin artması nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini savunuyor. Merkez bankasının para politikası direktörü Gabriel Galipolo geçen ay yaptığı açıklamada, "Para otoritesi ihtiyatlı bir şekilde hareket etmelidir." dedi.

Bu ayın başlarında açıklanan resmi veriler, Brezilya'da yıllık enflasyonun Şubat ayında neredeyse hiç değişmeyerek yüzde 4,50 seviyesinde kaldığını gösterdi. Bu rakam, yıllık enflasyonu Brezilya merkez bankasının yüzde 2-4,5 hedef aralığının üst sınırına yerleştiriyor.

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