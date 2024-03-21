Merkez faiz kararını bugün açıklayacak | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün açıklayacak. Faiz en son yüzde 45 olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası piyasalar için büyük önem arz eden faiz kararını açıklayacak. Saat 14:00'da açıklanacak olan faize ilişkin beklentiler genel olarak sabit kalması yönünde. Ancak Merkez Bankası'nın 250-500 puanlık sürpriz artışlar da yapabileceği öne sürülüyor.

MEVCUT FAİZ YÜZDE 45

Merkez Bankası'nın politika faizi en son yüzde 45 olarak belirlenmişti.

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