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Vakıfbank'tan 200 milyon Euroluk kaynak temini

20.12.2021 - 13:15
Vakıfbank'tan 200 milyon Euroluk kaynak temini | Ekonomi Haberleri

VakıfBank, yurtdışından 4 yıl vadeli 200 milyon Euro tutarında yeni bir sürdürülebilirlik temalı kaynak temin etti.

VakıfBank'tan yapılan açıklamada bankanın 4 yıl vadeli 200 milyon Euro tutarında sürdürülebilirlik temalı bir kaynak temin ettiği belirtildi.

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VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank olarak yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temin etme ve bu kaynakları milli ekonomimizin kullanımına sunma misyonumuz kapsamında son yıllarda çok önemli işlemlere imza attık. Stratejik olarak öncelik verdiğimiz konuların başında gelen sürdürülebilir bankacılık alanında attığımız adımlar pek çok muhabir banka ve uluslararası yatırımcının da takdirini kazandı. Bu sayede kaynak yapımızı daha fazla sürdürülebilirlik temalı işlemle çeşitlendirme fırsatı elde ettik. 2021 yılında tüm sendikasyon kredi bakiyemizi sürdürülebilirlik endekslerine dayalı hale çevirdik. En çok sürdürülebilir eurobond ihraç eden banka olduk. Temin ettiğimiz 200 milyon Euro tutarındaki kaynak ile bu zincire yeni bir halka eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik teması altında bu işlemle karbon emisyonumuzun azaltılmasını, kadın çalışan oranımızın yüksek seviyede tutulmasını ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Programına katılmayı taahhüt ettik. Bu sayede elde ettiğimiz kaynağın maliyetini daha da aşağı seviyelere çekmeyi başardık. Bankacılık faaliyetlerimizi, sürdürülebilirlik kriterlerimize uygun yürütme sözümüzün altına bu işlemle birlikte bir kez daha imza atmış olduk” dedi.

 

 


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