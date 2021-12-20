  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Uluslararası Yatırım Pozisyonu 255,7 milyar dolar oldu
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı Sonraki Haber › Vakıfbank'tan 200 milyon Euroluk kaynak temini Vakıfbank'tan 200 milyon Euroluk kaynak temini

Uluslararası Yatırım Pozisyonu 255,7 milyar dolar oldu

20.12.2021 - 12:22
Uluslararası Yatırım Pozisyonu 255,7 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Net UYP açığı, 2020 yıl sonunda 384,7 milyar dolar iken 2021 Ekim sonunda 255,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu verilerini paylaştı. Buna göre, 2021 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 20 oranında artışla 306,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 12,1 oranında azalışla 562,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP açığı, 2020 yıl sonunda 384,7 milyar dolar iken 2021 Ekim sonunda 255,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,9 oranında artışla 123,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 14,2 oranında artışla 123,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 20,6 oranında artışla 50,5 milyar dolar oldu.

##$HABER_1472554$##

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 36,6 oranında azalışla 145,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,7 oranında azalışla 104,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,9 oranında azalışla 21,3 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 16,6 oranında azalışla 5,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,4 artışla 47,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artarak 312,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artarak 34,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 13,3 oranında azalarak 13,6 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,1 oranında azalarak 68,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,5 oranında artarak 97,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.056 Değişim: 0,00% Hacim : 45.312 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 21.12.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
11,9688 Değişim: -10,93%
Düşük 11,1025 21.12.2021 Yüksek 16,6944
Açılış: 13,437
13,5208 Değişim: -10,81%
Düşük 12,5290 21.12.2021 Yüksek 18,3752
Açılış: 15,1598
642,30 Değişim: -16,89%
Düşük 639,16 21.12.2021 Yüksek 961,53
Açılış: 772,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.