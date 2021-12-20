“Bitcoin 42 bin dolara gerileyebilir” | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları 46 bin doların altında işlem görürken; Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü kripto para yatırımları ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Şenay Zeren

Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla piyasalar yeniden covid-19 pandemisini hatırlarken; kripto para piyasalarında da yaşanan son gelişmelerle dalgalanmalar görülüyor. Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artımı sonrası, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım takvimleri piyasalar açısından yön belirleyici olacak.

3 gündür aralıksız düşüşünü sürdüren Bitcoin fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününe 46 bin 738 dolar seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 45 bin 700 doları, en yüksek ise 47 bin 577 dolar seviyesini gördü. Bitcoin (BTC), saat 15.51 itibarıyla yüzde 1,07 oranında düşüşle 45 bin 776 dolar seviyesini gördü.

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Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Bitcoin fiyatlarıyla ilgili olarak; “Bitcoin (BTC) bu esnada 47 bin dolar seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmaya çalışıyor. Uzun zamandır hareket etmeyen ya da kaybolan BTC miktarı toplam arzın yüzde 34,5’ine ulaşmasıyla 11 ayın zirvesini gördü. Bu zincir verileri düşüşü sınırlı tutsa da BTC 200 günlük ortalamasının altına sarkması sonrası 44 bin – 42 bin dolar bandına gerileyebilir. Bu nedenle günlük kapanışta 47 bin dolar seviyesi bizler için önemli olacak” şeklinde değerlendirdi.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum fiyatları da Bitcoin’e eşlik ederek düşüşünü üçüncü güne taşırken; bugün içerisinde en düşük 3 bin 761 doları, en yüksek ise 3 bin 995 dolar seviyesini gördü. Ethereum (ETH), şu dakikalarda yüzde 1.78 oranında düşüşle 3 bin 782 dolar seviyesini gördü.

BİTCOİN 42 BİN DOLARA GERİLEYEBİLİR

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Yeni varyantın Güney Afrika’da ortaya çıkmasının ardından aşılamalara ilişkin söylemler ve durumun açıklamalar nedeniyle bir miktar hafife alınması sonrası Hollanda yeni aldığı kararla 1 aylık kapanmaya gitti. Böylelikle Omicron’un piyasalar tarafından da ciddiye alınması yeni bir Covid fiyatlaması yarattı.

Buna ek olarak, geçen hafta İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) baskın faiz artırımı sonrası ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) da acil faiz artırımına gider mi fiyatlamaları başladı. Cuma günü bir Fed yetkilisinin de piyasaların gereğinden fazla yukarı fiyatlamasına değinerek şişkinlik olduğunu açıklaması bu sabah Avrupa piyasası daha açılmadan vadelilerdeki kayıpların yüzde 2,5’e ulaşmasına neden oldu.

Bitcoin (BTC) bu esnada 47 bin dolar seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmaya çalışıyor. Uzun zamandır hareket etmeyen ya da kaybolan BTC miktarı toplam arzın yüzde 34,5’ine ulaşmasıyla 11 ayın zirvesini gördü. Bu zincir verileri düşüşü sınırlı tutsa da BTC 200 günlük ortalamasının altına sarkması sonrası 44 bin – 42 bin dolar bandına gerileyebilir. Bu nedenle günlük kapanışta 47 bin dolar seviyesi bizler için önemli olacak.

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