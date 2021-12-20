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Benzin, motorin ve otogaza zam

20.12.2021 - 17:40
Benzin, motorin ve otogaza zam | Ekonomi Haberleri

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, otogaza ise 57 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 62 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 55 kuruş, otogazın litre satış fiyatına 57 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,62 liradan 12,24 liraya, Ankara'da 11,69 liradan 12,31 liraya, İzmir'de ise 11,71 liradan 12,29 liraya yükselecek. Motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,48 liradan 12,00 liraya, Ankara'da 11,56 liradan 12,11 liraya, İzmir'de ise 11,58 liradan 12,13 liraya yükselecek. Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul’da ortalama 8,91 liradan 9,48 liraya, Ankara’da 9,05 liradan 9,62 liraya, İzmir’de ise 9,01 liradan 9,58 liraya yükselecek.

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Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


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