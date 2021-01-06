Ünlü ekonomistlerden 2021 tahminleri! Büyüme, Enflasyon, Bitcoin, Fenerbahçe... | Ekonomi Haberleri

Prof. Dr. Emre Alkin, 2021 yılında ekonominin yüzde 4 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Dr. Mahfi Eğilmez ise, enflasyonun çift haneli seviyelerde kalacağını söylerken, "Fenerbahçe, 2021 yılında da şampiyon olamayacak" dedi. Prof. Dr. Işın Çelebi ise, Bitcoin'in 50 bin doları geçeceği öngörüsünde bulundu.

Yeni yılın ilk haftası neredeyse geride kaldı. 2021 yılında bizi neler bekliyor? toplantısında bir araya gelen ekonomistler, bu yıla ilişkin tahminlerini rakamlar vererek açıkladı.

DHA'nın haberine göre; Altınbaş Üniversitesinin gelenekselleşen Çarşamba Buluşmaları kapsamında düzenlenen 2021 yılında bizi neler bekliyor? toplantısında, ekonomistler Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez, yeni yıla ilişkin öngörülerini açıkladı.

PROF. DR. ALKİN: TÜRKİYE YÜZDE 4 BÜYÜR

2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyümesini beklediğini belirten Prof. Dr. Emre Alkin, "Enflasyonun çift hanede, yüzde 10-12 arasında kalacağını öngörüyorum. Bütçe açığının milli gelire oranının ise yüzde 4.5 olacağını öngörüyorum. Cari açığın milli gelire oranının da yüzde 3.5-4.5 arasında kalmaya devam edeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, birçok kişinin pandemiyi dünyanın sonu olarak adlandırdığını ama böyle olmadığının görüldüğünü de kaydederek, "Geçmişte tarihin sonu olarak adlandırılan pek çok şey var. Ama hiçbir şey bitmemiş, her şey kaldığı yerden devam etmiş. Dünya tarihine baktığımızda bunu görüyoruz" dedi.

PROF. DR. IŞIN ÇELEBİ: BİTCOİN 50 BİN DOLARI GEÇECEK

2021 yılında pandeminin hızının çok yavaşlayacağını tahmin ettiğini belirten Prof. Dr. Işın Çelebi ise, Bitcoin'in fiyatı 50 bin doların üzerine çıkacak. Amerika'daki Amazon.com'un piyasa değeri Apple'ı geçecek. Prof. Dr Çelebi, aşılamanın yavaş uygulanması karşısında krizin sürmesi, ABD yeni yönetiminin projelerinin başarılı olamaması ve AB yönetiminde Merkel sonrası belirsizliğin ortaya çıkmasını ise 2021'in önemli riskleri arasında saydı.

Dünya genelinde küresel borç tutarının 15 trilyon dolara çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Çelebi, "Borcun yönetilebilmesi çok önemli. Hükümetler borcu iyi yönetirse yavaş bir ekonomik büyüme ortaya çıkabilir ve dünya bir krizle karşı karşıya gelebilir. Amerika ile Çin arasındaki teknoloji savaşlarının da küresel büyüme üzerinde etkili olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

DR. MAHFİ EĞİLMEZ: FENERBAHÇE 2021 YILINDA DA ŞAMPİYON OLAMAYACAK

Dr. Mahfi Eğilmez ise, "Enflasyon çift haneli seviyelerde kalacak. Fenerbahçe, 2021 yılında da şampiyon olamayacak. 2021'de dünyanın tamamının aşılanmasını mümkün görmüyorum. Aşılanmanın 2 yıl içinde tamamlanacağını düşünüyorum. Aşı konusunda özellikle Afrika'ya uluslararası yardımların yapılması gerekir. Dünya Sağlık Örgütünün bu konuda önderlik etmesi lazım. Tarım gittikçe önem kazanacak. Önümüzdeki dönemde iş insanlarının tarımsal üretime yatırım yapacaklarını düşünüyorum" dedi.

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