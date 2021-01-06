‹ Önceki Haber Ünlü ekonomistlerden 2021 tahminleri! Büyüme, Enflasyon, Bitcoin, Fenerbahçe... Ünlü ekonomistlerden 2021 tahminleri! Büyüme, Enflasyon, Bitcoin, Fenerbahçe...

Türkiye otomobil pazarı pandemide yüzde 61 büyüdü

06.01.2021 - 16:19 | Son Güncelleme :
Türkiye otomobil pazarı pandemide yüzde 61 büyüdü | Ekonomi Haberleri

ODD, "Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılında bir önceki yıla göre ise yüzde 61.3 artışla 772 bin 788 olarak gerçekleşti.

2020 yılı aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.0 artarak 80 bin 721 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 19.8 artarak 23 bin 572 adet oldu.

Otomobil satışları 2020 Ocak-Aralık'ta ise geçen yıla göre yüzde 57.6 oranında artarak 610 bin 109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 77.2 artarak 162 bin 679 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 17.9 azaldı.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.505 Değişim: 1,03% Hacim : 27.287 Mio.TL Son veri saati : 16:27
Düşük 1.497 06.01.2021 Yüksek 1.509
Açılış: 1.502
7,3374 Değişim: -0,67%
Düşük 7,3165 06.01.2021 Yüksek 7,3925
Açılış: 7,3866
9,0605 Değişim: -0,28%
Düşük 9,0365 06.01.2021 Yüksek 9,1095
Açılış: 9,0856
457,23 Değişim: -1,24%
Düşük 454,14 06.01.2021 Yüksek 464,38
Açılış: 462,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.