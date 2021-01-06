Türkiye otomobil pazarı pandemide yüzde 61 büyüdü | Ekonomi Haberleri

ODD, "Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılında bir önceki yıla göre ise yüzde 61.3 artışla 772 bin 788 olarak gerçekleşti.

2020 yılı aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.0 artarak 80 bin 721 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 19.8 artarak 23 bin 572 adet oldu.

Otomobil satışları 2020 Ocak-Aralık'ta ise geçen yıla göre yüzde 57.6 oranında artarak 610 bin 109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 77.2 artarak 162 bin 679 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 17.9 azaldı.

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