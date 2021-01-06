‹ Önceki Haber Bitcoin'de yükseliş hız kesmiyor! Yeni rekor Bitcoin'de yükseliş hız kesmiyor! Yeni rekor Sonraki Haber › Ünlü ekonomistlerden 2021 tahminleri! Büyüme, Enflasyon, Bitcoin, Fenerbahçe... Ünlü ekonomistlerden 2021 tahminleri! Büyüme, Enflasyon, Bitcoin, Fenerbahçe...

Fitch açıkladı: 77 trilyon doları aştı

06.01.2021 - 15:14
Fitch açıkladı: 77 trilyon doları aştı | Ekonomi Haberleri

Fitch, toplam küresel kamu borcunun 2020 yılında 77,8 trilyon dolara ulaştığını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarattığı ortamda hükümetlerin sağlık ve kamu harcamalarını artırarak hane halkı ve işletmeleri desteklemek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun tahminlerine göre 2020 yılında küresel kamu borcunun yaklaşık 10 trilyon dolar artarak toplamda 77,8 trilyon dolar ile küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 94’ü seviyesine ulaştığı belirtildi.

##$HABER_1467473$##

Değerlendirmede 2012-2019 'da yaklaşık 10 trilyon dolarlık toplam kamu borcu oluştuğu, sadece 2020 yılında ise 10 trilyon dolarlık kamu borcunun daha eklendiği bildirildi.

Hükümetlerin kamu borçlarını hızlı şekilde artırmalarının ülke kredi notları üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunun belirtildiği açıklamada, geçen yıl 33 ülke notunun düşürüldüğü, bunların 27’sinin gelişmekte olan ülkeler olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca geçen yıl kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notları birden fazla kez aşağı yönlü revize edilen ülkelerin tamamının da yine gelişmekte olan ülkeler olduğuna vurgu yapıldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.505 Değişim: 1,04% Hacim : 27.364 Mio.TL Son veri saati : 16:28
Düşük 1.497 06.01.2021 Yüksek 1.509
Açılış: 1.502
7,3371 Değişim: -0,67%
Düşük 7,3165 06.01.2021 Yüksek 7,3925
Açılış: 7,3866
9,0597 Değişim: -0,29%
Düşük 9,0365 06.01.2021 Yüksek 9,1095
Açılış: 9,0856
457,06 Değişim: -1,27%
Düşük 454,14 06.01.2021 Yüksek 464,38
Açılış: 462,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.