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Uluslararası fuarlara yerli marka çıkarması

10.09.2022 - 11:46 | Son Güncelleme :
Uluslararası fuarlara yerli marka çıkarması | Ekonomi Haberleri

Sarsılmaz Silah Sanayi, dünyanın önde gelen iki savunma sanayi fuarına katıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Polonya’nın Pielce kentinde bu yıl otuzuncusu düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de dördüncüsü düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2022’ye katılan şirket, Türk mühendislerinin ürünü yerli ve milli silahlarını sergiledi.

Sarsılmaz’ın tabanca, piyade tüfeği ve ağır makineli tüfeklerden oluşan toplam 56 modeliyle yer aldığı Polonya’da gerçekleşen fuara katılarak Türk firmalarına destek veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile birlikte Sarsılmaz’ın standını ziyaret ederek, yerli ve milli olanaklarla ürettiği silahları yakından inceledi. Sarsılmaz, Azerbaycan’daki fuarda ise tabancadan makineli tabancalara, piyade tüfeklerinden makineli ve ağır makineli tüfeklere kadar 64 modelini ziyaretçilerle buluşturdu.

Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, “Türkiye’nin en köklü silah üreticisi Sarsılmaz, 80’den fazla ülkeye yaptığı toplam ihracat ve 23 ülkenin silahlı kuvvetleri ile kolluk güçleri tarafından kullanılan ürünleriyle, uluslararası silah sanayinde önemli bir aktör konumunda. Bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü silahı temin edebilme kabiliyetine sahip olan firmamız, dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.


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