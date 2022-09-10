Mücevher sektörüne yeşil ışık | Ekonomi Haberleri

Mücevher ihracatçıları, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’yla bir araya geldi.

Bakanlıklara 12 maddelik talep listesi sunan mücevherciler, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında işlenmemiş kıymetli maden ithalatı izninden, yolcu beraberinde 2 kilograma kadar altın girişi gibi konularda destek istedi. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, “DİR ile ilgili kısıtlamada önümüz açıldı. Bu konuda bakanlıklarımızdan da açıklamaların önümüzdeki günlerde geleceğini tahmin ediyorum. Atılan tüm adımlarla, 3 yıl içinde İtalyanların çok önüne geçip, dünyada ilk sıraya yerleşebiliriz” dedi.

ABD’YE OFİS

Mücevher sektöründe altının yüzde 60’ının yolcu beraberinde geldiğini belirten Yakın, “Eskiden bir ton altın getirirseniz bir ton altın işleyip gönderebiliyordunuz. 20 kilo sınırlaması gelmişti. Görüşmelerden sonra bu 40 kiloya çıktı. Yurt dışından ne kadar altın gelir, işlenirse bu ülkeye katkısı olur” dedi. Görüşmede altının ons fiyatındaki dalgalanmalara da dikkat çektiklerini belirten Yakın, “Altının ons fiyatındaki yükselmeler altının kaçak olarak getirilmesine ve sektörün kayıt dışına itilmesine neden oluyor” değerlendirmesini yaptı.

Bakanlıklarla yapılan görüşmede, fatura şartıyla 15 bin dolarlık değere kadar ticari eşyanın gümrüksüz çıkışına izin verilmesi ve yolcu beraberinde ülkeye 1 veya 2 kg altın getirilmesi de talep edildi. Burak Yakın ayrıca şu bilgileri verdi:

“Uzak ülkelere ihracatımız sürüyor. Meksika’ya bir temsilci atadık. Singapur ve ABD’ye de atayacağız. Bu ofisler ihracatımızı bir yılda yüzde 15 artıracak. Geçtiğimiz yıl ihracatımız 4.7 milyar dolardı, bu yıl bunun üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Çalışacak 15 bin kişiye ihtiyacımız var. 3 bin üyemizin bine yakını ihracat yapıyor; bu sayıyı 2 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Küresel ekonominin en çok zarar vereceği sektörlerden biri olacağız. Etkilerini 2023’ün son çeyreğinde göreceğimize inanıyorum.”

KAPALIÇARŞI’DA CİROLAR TAVAN

Türkiye’nin üretim hızının rakiplerine karşı önemli bir fark yarattığını söyleyen Burak Yakın, “Normalde İtalya'ya 10 kg bir sipariş verdiğiniz zaman 2 ayda alabilirken, Türkiye’den 10 günde alabilirsiniz. 6 bine yakın üreticimiz var. Geçen yıl 6.7 milyar dolar ihracatımız vardı. 2 milyar doları katma değersiz, külçe altın ihracatıydı. Bu ay ihracatımızı 4 milyar doların üstünde kapatmayı planlıyoruz. Bunun içinde külçe ihracatı 500-600 milyon dolar civarında. Rusya-Ukrayna piyasasının kapanmasına rağmen şu an artıdayız. İhracat kg başına 2 bin dolarla 4 bin dolar arasında. Kapalıçarşı esnafımız da çok memnun, cirolarımız tavan. Geçen yılla asla kıyaslayamayacağımız bir seviyedeyiz. Kışın da satışların iyi olmasını bekliyoruz” dedi.

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