Tera Yatırım, BGC Partners’ı bünyesine kattı | Ekonomi Haberleri

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.’yi bünyesine kattı.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmakta olan BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.'nin Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tamamının devir alınma başvurusu 18.08.2022 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayıt altına alınmıştır.

BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. satın alma işlemi ile ilgili formaliteleri en kısa zamanda tamamlamak üzere çalışmalara devam etmektedirler.

BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. yerli ve yabancı kurumsal müşterilerine araştırma, satış ve işlem aracılığı ile kurumsal finansman hizmetleri vermektedir.

Hali hazırda mevcut ortakları olan Oğuz Tezmen, Emre Tezmen ve Gül Ayşe Çolak tarafından 2005 yılında devir alınan Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., son dönem de özellikle halka arzlar konusundaki çalışmalarına hız vermiş ve son bir yılda 5 şirketi yatırımcılarla buluşturmuştur.

Yenilikçi, yaratıcı ve müşteri odaklı bir kurum kültürünün yanı sıra, tecrübeli üst yönetimi ile Türkiye'de aracı kurumlar arasında öne çıkmak ve yatırımcılarına kaliteli hizmet sağlamak amacında olan Tera Yatırım, bu iş birliği ile yerli ve yabancı kurumsal müşteriler piyasasındaki pazar payını daha da artırmayı hedeflemektedir.”

Etiketler