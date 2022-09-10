Gölcüklü Transit’e elektrikli kostüm | Ekonomi Haberleri

Ford Otosan’ın geçtiğimiz yıl duyurduğu 2 milyar Euro’luk yatırım planı çerçevesinde, Kocaeli Gölcük’teki fabrikasında üreteceği ikinci elektrikli ticari araç modeli E-Transit Custom tanıtıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Londra’da düzenlenen global lansman kapsamında detayları paylaşılan yeni modelin üretimine 2023 yılının sonbaharında başlanacak. 1 tonluk araç segmentindeki model, gelecek nesil elektrikli güç aktarma organı sayesinde 380 kilometreye ulaşan bir menzil sunacak ve125 kW hızlı şarja imkân tanıyacak. E-Transit Custom, 415 Nm tork üreten 100 kW veya 160 kW (135 PS veya 217 PS) olmak üzere iki farklı motor gücü seçeneğiyle tercih edilebilecek. Öte yandan, Ford’un ticari müşterileri için hizmetler geliştiren yeni iş birimi Ford Pro, işletmelere yürütme maliyetlerini düşürmede çeşitli seçenekler de sunacak.

Geçtiğimiz dönemde Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin adede çıkaracağını açıklayan Ford Otosan’ın Romanya’da satın aldığı Craiova fabrikasıyla birlikte 900 bin adedin üzerinde üretim kapasitesi bulunuyor. Şirket, kısa süre içerisinde 2 ülkede yer alan 4 fabrikasıyla ABD’li Ford’un Avrupa’da satışa sunacağı 9 aracın 6’sını üretmeye hazırlanıyor.

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