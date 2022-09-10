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Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat açıklaması

10.09.2022 - 10:45
Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati Kur Korumalı Mevduat uygulamasıyla ilgili olarak, 'Ekonominin çarkları Türk Lirası enstrümanlarla dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır' açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat uygulamasında 1,3 trilyon liralık hacime ulaşıldığını belirtirken; gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının 2 milyon 138 bin 489’a ulaştığını açıkladı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Ekonominin çarkları Türk Lirası enstrümanlarla dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır.

Türk Lirası cinsinden varlıkların artması ve tasarrufların vadelerinin uzaması, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip.

Böylece, tasarruf sahibi kazanırken  bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor.

Kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilerek üretken firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak, dolarizasyonu azaltacak selektif kredi politikalarının temelinde Türk Lirası tercihimiz var.

Biz, tercihimizi Türk Lirasını önceleyen reformist bir anlayıştan yana kullandık. Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor. Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız.

Bugün gelinen noktada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştı. Biz Türk Liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız.'


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