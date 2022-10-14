Uluslararası Enerji Ajansı’ndan resesyon uyarısı | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) OPEC+’nın üretimi azaltma kararının fiyatları küresel ekonomiyi resesyona sokacak seviyelere tırmandırma riski yarattığı uyarısı yaptı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Paris merkezli kurum aylık olarak yayımladığı raporda, OPEC+’nın ‘devasa kesintilerinin’ dünya çapında enerji güvenliği risklerini tırmandırdığını belirtti. Ajans, yükselen fiyatların piyasa oynaklığının boyutunu artıdığını belirterek, “Petrol fiyatları halihazırda durgunluğun eşiğinde olan küresel ekonomi için kırılma noktası olabilir” ifadesine yer verdi. Kurum enflasyondan yüksek faizlere kadar birçok ekonomik faktör nedeniyle gelecek yıl için küresel petrol talebini günlük 470 bin varil düşürdü. IEA, 2023 yılı için petrol talebi büyüme beklentisini günlük 470.000 varil azaltarak 1.7 milyon varile düşürürken, 2022 için 60.000 varil azaltarak 1.9 milyon varile düşürdü. IEA AB’ye de uyarıda bulunarak Rus petrolünü yasaklamadan önce alternatif kaynak bulması gerektiğini belirtti.

2 MİLYON VARİL AZALTACAK

Suudi Arabistan ve petrol üreticisi diğer ülkelerin üye olduğu OPEC+ geçen hafta günlük petrol üretimini, kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltacaklarını duyurmuştu. Bu karar, 2020 yılından bu yana OPEC+’nın en büyük üretim kesintisi olarak bildirilmişti. Kararda alınan miktarın, birçok OPEC+ ülkesinin halihazırda taahhüt ettikleri kotanın altında üretim yapması nedeniyle küresel arz üzerinde etkisinin düşük kalacağı değerlendiriliyor. Bu durum OPEC+’nın üretimi azaltmadan belirlenen yeni üretim kotalarına ulaşacakları anlamına geliyor. Yine de kesinti kararı, birliğin, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle halihazırda enflasyonla mücadele eden küresel ekonomiye başka bir şok ekleme riskini taşıyan bir hareket olarak, 2020’den bu yana OPEC+’nın gerçekleştirdiği en büyük üretim kesintisi oldu.

KÜRESEL ARZ EYLÜLDE ARTTI

IEA’nın eylül ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu’na göre, OPEC+’ın ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre günlük 120 bin varil artarak 29 milyon 890 bin varile yükseldi. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC+ üretimi ise günlük 5 milyon 380 bin varil olarak kayıtlara geçti.

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