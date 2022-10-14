Bakan Nebati ABD’li finans deviyle görüştü | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geldiği ABD’nin başkenti Washington DC’de temaslar gerçekleştirdi.

Washington temasları kapsamında Goldman Sachs yöneticileriyle görüştüğünü bildiren Bakan Nebati, toplantıda Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatları aktardığını belirtti. Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin önemini, “G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle bulunduğumuz Washington DC’de devam eden temaslarımız kapsamında, Goldman Sachs’ın üst düzey yöneticileriyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda, küresel makroekonomik gelişmeleri ele alarak Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatları ve güçlü yatırım potansiyelimizi aktardık” sözleriyle paylaştı.

ARJANTİN TEMASLARI

Bakan Nebati ayrıca, ABD’nin başkenti Washington DC’de Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmeyle ilgili olarak, ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığını vurgulayan Bakan Nebati, “Arjantinli mevkidaşım ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele alarak önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk” açıklamasını yaptı.

‘DOĞRUDAN YATIRIM ADIMLARI ANLATILDI’

Bakan Nebati’nin diğer bir görüşmesi ise ABD-Türkiye İş Konseyi temsilcileri ile gerçekleşti. ABD-Türkiye İş Konseyi temsilcileri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Bakan Nebati toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye ekonomisinin genel görünümünü değerlendirdiğimiz toplantıda, ayrıca Amerika’nın önde gelen şirket yöneticilerine ülkemizdeki yatırım ortamını ve doğrudan yatırımları geliştirmek için attığımız adımları anlattık” ifadelerini kullandı.

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