İhracatta yüzde 30 artış hedefi | Ekonomi Haberleri

Trabzon’da düzenlenen 5. Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’ne katılan TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu’na, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından plaket verildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bölgenin savunma sanayi alanında en büyük ihracatçısı olduklarını belirten Alemdaroğlu, “30 yıllık tecrübemiz ve marka değerimiz ile 62 ülkeye ihracat yapmaktayız. Devreye aldığımız yeni üretim tesisimiz ile üretim kapasitemizde yüzde 40, istihdamda ise yüzde 25’lik bir artış elde ettik. Sahip olduğumuz Ar-Ge Merkezimiz ile sektörün ihtiyaçlarına yönelik doğru çözümler üretmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, ihracat adetlerimizi geçen yıla oranla yüzde 30 oranında artırarak çıtayı daha üst seviyelere taşımak. Bu zirvede sunulan plaket de doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi olsa gerek” dedi. Zirveye katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk dokuz ayında da devam ettirdiğini belirtmiş; eylül ayında ihracatın geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 artışla 22.6 milyar dolar olduğunu söylemişti.

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