  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Ekonomiye Fayda Endeksi sonuçları açıklandı
‹ Önceki Haber İhracatta yüzde 30 artış hedefi İhracatta yüzde 30 artış hedefi Sonraki Haber › Kadın liderlerden istihdam çağrısı Kadın liderlerden istihdam çağrısı

Ekonomiye Fayda Endeksi sonuçları açıklandı

14.10.2022 - 10:28
Ekonomiye Fayda Endeksi sonuçları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İtibar Akademisi’nin (TİA) Beykoz Üniversitesi iş birliği ile bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) raporu yayınlandı.

Ürün ve hizmetleri ile fark yaratan, yönetim performansı ile toplum tarafından en çok takdir gören, Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markaların elmas, platin ve altın liglere ayrıldığı endeksin sonuçları da belli oldu. Kazananların, 9 Kasım’da Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi’nde gerçekleşecek törenle ödüllerini alacakları belirtildi. TİA Başkan Yardımcısı Özüm Dilek Acar, “Türkiye İtibar Akademisi olarak, her geçen gün çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek kamuoyuna açıklamaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl 4’üncü kez Ekonomiye Fayda Endeksi’nin (EFE) sonuçlarını kamuoyuna sunuyoruz. EFE, şirketlerin topluma sağladığı sosyal fayda, ürün ve hizmetlerinin sağladığı fayda ve firma niteliği olarak üç farklı alanda değerlendirilmesi ile ortaya çıkan bir çalışma. Araştırma başta itibar, güvenilirlik, sosyal fayda, ürün, hizmet ve yönetim performansı olmak üzere birçok alanda en iyileri ortaya çıkarıyor. Bu yıl endeks sonuçlarını incelediğimizde geçtiğimiz yıla göre katılımcıların marka algılarının ve tercihlerinin değiştiğini görüyoruz” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.627 Değişim: 2,07% Hacim : 59.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 3.585 14.10.2022 Yüksek 3.641
Açılış: 3.585
18,5677 Değişim: 0,15%
Düşük 18,5217 14.10.2022 Yüksek 18,6008
Açılış: 18,5403
18,0646 Değişim: -0,45%
Düşük 18,0377 14.10.2022 Yüksek 18,2298
Açılış: 18,1457
982,33 Değişim: -1,21%
Düşük 980,24 14.10.2022 Yüksek 998,45
Açılış: 994,40
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.