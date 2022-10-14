Ekonomiye Fayda Endeksi sonuçları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İtibar Akademisi’nin (TİA) Beykoz Üniversitesi iş birliği ile bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) raporu yayınlandı.

Ürün ve hizmetleri ile fark yaratan, yönetim performansı ile toplum tarafından en çok takdir gören, Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markaların elmas, platin ve altın liglere ayrıldığı endeksin sonuçları da belli oldu. Kazananların, 9 Kasım’da Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi’nde gerçekleşecek törenle ödüllerini alacakları belirtildi. TİA Başkan Yardımcısı Özüm Dilek Acar, “Türkiye İtibar Akademisi olarak, her geçen gün çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek kamuoyuna açıklamaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl 4’üncü kez Ekonomiye Fayda Endeksi’nin (EFE) sonuçlarını kamuoyuna sunuyoruz. EFE, şirketlerin topluma sağladığı sosyal fayda, ürün ve hizmetlerinin sağladığı fayda ve firma niteliği olarak üç farklı alanda değerlendirilmesi ile ortaya çıkan bir çalışma. Araştırma başta itibar, güvenilirlik, sosyal fayda, ürün, hizmet ve yönetim performansı olmak üzere birçok alanda en iyileri ortaya çıkarıyor. Bu yıl endeks sonuçlarını incelediğimizde geçtiğimiz yıla göre katılımcıların marka algılarının ve tercihlerinin değiştiğini görüyoruz” dedi.

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