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Kadın liderlerden istihdam çağrısı

14.10.2022 - 10:45
Kadın liderlerden istihdam çağrısı | Teşvik Haberleri

TechXtile Start –Up Challenge Akıl Fikir Buluşmaları’nın ‘Lider Kadınlardan Girişimcilere Öneriler’ temasıyla gerçekleştirilen programında, kadın istihdamına ve cinsiyet eşitsizliğine dikkati çeken UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Kadın istihdamının yüzde 18’lerde olduğu ülkemizde bu konuda daha çok yol almamız gerekiyor” dedi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından ‘Ekosistemin Geleceği’ temasıyla gerçekleştirilen TechXtile Akıl-Fikir Buluşmaları etkinliği, daha fazla girişimcinin sektöre kazandırılması hedefiyle tüm hızıyla devam ediyor. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in moderatörlüğünde düzenlenen “Lider Kadınlardan Girişimcilere Öneriler” temalı programda, Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, KAGİDER Başkan Yardımcısı Tijen Mergen, Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren tecrübelerini ve görüşlerini girişimci adaylarıyla paylaştı.

‘TÜM KURUMLARA GÖREVLER DÜŞÜYOR’

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye’de kadın girişimcilerin desteklenmesinin önemine dikkati çeken UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, iş hayatında cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması adına kadını merkeze alan kurumlara büyük görevler düştüğünü söyledi. Engin, “UTİB olarak, ülkemizde ve sektörlerimizde kadın girişimcilerin artması, özellikle üst yönetimlerde daha fazla yer almasının sağlanması ve girişimciliğe daha fazla özendirilmesi gibi konular önceliğimiz arasında yer alıyor. Girişimcilik alanında çok olumlu gelişmelere tanık olmamıza rağmen tüm yönetim kurullarında kadın oranı ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Kadın istihdamında tekstil ve konfeksiyon her ne kadar biraz daha şanslı olsa da, ülke geneline baktığımızda yüzde 18 oranında kadın çalışan sayımız ile daha çok yol almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GİRİŞİMCİLERE ÖZEL ÖDÜL

TechXtile Start-Up Challenge programı kapsamında aynı zamanda kadın girişimcilerin ekosisteme kazandırılmasının da hedeflendiğini belirten Engin, “Kadınları cesaretlendirmenin yanında teknolojik alanda farkındalık yaratacak daha fazla kadın girişimciyi tüm sektörlere kazandırmak istiyoruz. Bu anlamda TechXtile programı, hem katılımcıların fikirlerinin ürüne dönüşmesini sağlarken, hem de mentorluk ve eğitim süreçleri ile büyük katkılar sağlıyor. Sektöre daha fazla kadın girişimcinin katılmasını teşvik etmek amacıyla TechXtile Start-Up Challenge programında kadın girişimciler için konulan özel bir ödül ile daha fazla yol almaya başladık. Daha fazla kadının iş bulmasını, iş yaşamındaki toplumsal eşitsizliği sağlamak adına katkılarımızı artırarak sürdürmeye devam etmemiz şart” dedi.

‘SEKTÖRÜN KALBİ BURSA’DA ATIYOR’

Tekstil sektörünün kadın girişimciler için oldukça keyifli olduğunu ve sektörün kalbinin attığı Bursa’da bu işi yapmanın avantaj sağladığını belirten Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren de, “TechXtile programı girişimcilik serüveninde yol gösterici özelliği ile yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor. Hem doğru insanlara hem de doğru işbirliklerine ulaşılabilirlik noktasında herkesin 16 Ekim’den önce başvuruda bulunması gerekiyor” dedi. KAGİDER Başkan Yardımcısı Tijen Mergen de, “Tekstil, Türkiye’nin dünyada öncü olacağı ve en fazla katma değer sağlayan aynı zamanda büyük keyif veren sektörlerin başında geliyor. Özellikle teknoloji ve sürdürülebilirlik konusunda fikri olanlar gerekli network ağına ulaşabilmek için kesinlikle programa katılmalı ve bu fırsatlardan yaralanmalılar” dedi.


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