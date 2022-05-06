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Ukrayna tahılı Romanya’dan dünyaya açılıyor

06.05.2022 - 09:25
Ukrayna tahılı Romanya’dan dünyaya açılıyor | Ekonomi Haberleri

Rusya’nın Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlarını büyük ölçüde kontrol altına almasının ardından tahıl gemileri mahsur kalan Kiev, komşu Romanya’nın Karadeniz’deki Köstence limanından dünya pazarlarına tahıl yollamaya başladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Rusya’nın Ukrayna’nın limanlarına uyguladığı abluka yüzünden Ukraynalı üreticiler, yüklerini taşımak için alternatif arayışını sürdürüyor. Ukrayna tahılı şimdi, tren ve kamyonlara yüklenerek Tuna nehri üzerindeki Reni ve İzmail limanlarına oradan da mavnalarla Köstence’ye ulaştırılıyor. Fransız AFP Ajansı’na göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Köstence’yi Ukrayna’nın mahsulleri için hayati bir deniz ihracat merkezine dönüştürmüş durumda.

Savaştan önce Ukrayna, limanlarından ayda 4.5 milyon ton tarım ürünü ihraç ediyordu. Dünyada buğdayının yüzde 12’si, mısırın yüzde 15’i ve ayçiçek yağının yüzde 50’si Ukrayna’dan gidiyordu. Köstence’de dökme hammaddeler konusunda çalışan Comvex’in CEO’su Viorel Panait, “Kıtlık riskinden kaçınmak için tahılın tüketicilerin masalarına gecikmeden ulaştığından emin olmalıyız. Hızı artırmayı umuyoruz. Ukraynalı komşularımızın yaşadığı talihsiz durum göz önüne alındığında, onlara elimizden geldiğince yardım etmeliyiz” diyor.

BULGARİSTAN DA TALİP

Köstence’den Ukrayna tahılını taşıyan ilk gemi geçen cuma günü 70 bin ton mısırla demir aldı. Hali hazırda limanda üçüncü geminin dolum işlemi sürüyor. Limanın müdürü Florin Goidea, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce bile, Köstence’nin geçen yıl Fransa’nın Le Havre’ını geçerek Avrupa’nın tahıl ihracatı için merkezi haline geldiğini söyledi. Goidea, “Ukrayna’daki savaş bir meydan okuma ama aynı zamanda bir fırsat” dedi. Romanya hükümeti karayolu trafiğini rahatlatmak ve limana kargo akışını kolaylaştırmak için projeler geliştiriyor. İlk olarak, yıl sonuna kadar, komünist dönemden kalma demiryolu hattının tamir edilmesi planlanıyor. Komşu Bulgaristan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının Karadeniz’deki Varna limanından ihraç edilmesine yardımcı olmaya talip olduğunu ve altyapısını iyileştirmek için çalışmaya başladığını belirtti.


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