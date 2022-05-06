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‘Twitter kullanıcılarının verileri de el değiştirdi’

06.05.2022 - 08:59
‘Twitter kullanıcılarının verileri de el değiştirdi’ | Ekonomi Haberleri

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınan sosyal medya platformu Twitter’ı kullananlar açısından değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Şahin, “Twitter’da yüz milyonlarca kullanıcının verileri var. Yüz milyonlarca aktif kullanıcıyı doğrudan ilgilendirecek kararların alınması gibi bir şeyin tek elde toplanması gibi bir durum var. Aslında bu dikkat çekici ama bu el değiştirme ile ilgili yapılan tartışmalara baktığım zaman asıl odaklanılması gereken yerin kaçırıldığını düşünüyorum. Çünkü Twitter’da ne değişecek? Elon Musk ne yapacak? Twitter’ı neden satın aldı ki? Aslında sadece 44 milyar dolara Twitter’ın yazılımı, algoritmaları ya da üzerinde çalıştığı bilgisayar donanımları el değiştirmedi. Burada yüz milyonlarca kullanıcının hem metrik hem de kişisel verileri var. Aslında bu veriler el değiştirdi. Büyük bir manipülasyon gücü el değiştirdi” diye konuştu.

SÖZLEŞMELER VAR

Herhangi bir sosyal medya platformuna üye olunurken onaylanan sözleşme maddelerinin kullanıcılar tarafından okunmadığını söyleyen Doç. Dr. Şahin, şunları dedi:

“Sizin bir kişi ya da kuruma teslim ettiğiniz kişisel verileriniz, özel yazışmalarınız, beğenileriniz, profilinizi çıkarmayı sağlayacak ölçüdeki yoğun birçok veriniz size sorulmaksızın el değiştirebiliyor. Demek ki bu tarz platformları kullanırken bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Şu an kullandığınız ve güvendiğiniz sosyal medya platformu yarın hiç istemediğiniz kişilere satılabilir demek ki. Bunu Elon Musk için söylemiyorum. Sosyal medya hesaplarımızı açarken kabul ettiğimiz sözleşmelerin içerisinde olan maddeler var ama hiçbirimiwitterz okumuyoruz. Bu el değiştirmenin hukuki zemini oluşturulmuş durumda ve biz de bunları kabul etmiş durumdayız.”


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