Rus petrolüne yaptırım AB’yi böldü | Emtia Haberleri

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaş başlatmasının ardından Özellikle ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya karşı birbiri ardına yaptırım kararları almıştı. Son olarak Avrupa Birliği Komisyonu Rus petrolüne yasak getirilmesi önerisinde bulundu. Ancak bu öneriye Macaristan ve Slovakya, onay veremeyeceklerini bildirdi. Ancak AB yetkilileri iki ülkeye ek haklar tanınarak tıkanıklığın aşılabileceğini düşünüyor.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre; Avrupa Birliği Komisyonu’nun Rus petrolüne yasak getirilmesi önerisi bazı üye ülkelerin sert muhalefetiyle karşılaştı. Rus petrolüne ekonomik bağımlılığı en üst düzeyde olan Macaristan ve Slovakya, kendilerine diğer üye ülkelerden daha fazla geçiş süreci tanınmasına rağmen öneriye mevcut haliyle onay vermelerinin mümkün olmadığını Brüksel’e resmen ilettiler. Bu iki ülkenin sert çıkışlarının ardında daha fazla taviz koparma çabası yatıyor. Macaristan ve Slovakya’nın çıkışı Brüksel’de sürpriz yaratmadı. Gelinen aşamada sorulan soru ise Budapeşte ve Bratislava’nın muhalefetlerini sonuna kadar sürdürüp sürdürmeyeceği.

MÜZAKEREYE AÇIKLAR

AB, Ukrayna’yı işgale başlamasından bu yana Rusya’ya karşı yaptırımlar konusunda ortak hareket etmeyi ve birlik görüntüsünden uzaklaşmamayı başardı. Son pakete yönelik çıkışlar Brüksel açısından işlerin yavaştan zorlaşmaya başladığının işareti olarak algılansa da AB yetkilileri, Macaristan ve Slovakya’ya ek haklar tanınması halinde itirazların aşılabileceği görüşündeler. Macaristan’ın paket konusunda verdiği ilk mesajın, “Bu haliyle kabul edemeyebiliriz” vurgusu içermesi Budapeşte’nin müzakereye açık olduğunu ortaya koyuyor. Slovakya da kendisine tanınan geçiş sürecini kısa buluyor. Bratislava’nın talebi bu yasağa 2025 sonundan itibaren uymasına izin verilmesi. Çekya da diğer iki ülke kadar katı bir tavır içinde olmasa da daha fazla süre isteyenler arasında yer alıyor. Madalyonun diğer tarafında ise belirlenen süreyi uzun bulan ve daha fazla tavize karşı olanlar var. Bu kampta Polonya ve Baltık ülkeleri yer alıyor.

YUNANİSTAN’IN ENDİŞESİ

Pakete yönelik itirazlar sadece AB Komisyonu’nun belirlediği takvimle sınırlı değil. Komisyon, AB ülkelerinin bayrağını taşıyan ya da AB vatandaşlarının mülkiyetinde olan gemilerin Rus petrol ürünlerini taşımasının yasaklanmasını da önerdi. Paketin bu bölümüne itirazlar Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta’dan geldi. Bu üç ülkenin en büyük kaygısı ise kendilerinin sahneden çekilmesi durumunda aralarında Çin ve Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin devreye girme olasılığı.

HEDEF 9 MAYIS

AB ülkelerinin pakete ilişkin sorunları gidermek için birden fazla toplantı yapması gündemde. Genel hava sıkıntının aşılamayacak düzeyde olmadığı yönünde. Bununla birlikte bugünden itibaren sıkı pazarlık yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yaptırım paketine ilişkin pazarlıklarda Almanya’nın kilit rol oynaması bekleniyor. AB Komisyonu, Avrupa Günü olan 9 Mayıs’tan önce uzlaşıya varılmasını istiyor. Paketin kabul edilebilmesi için tüm AB ülkelerinin onayı gerekiyor.

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