  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Rus petrolüne yaptırım AB’yi böldü
‹ Önceki Haber ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde Sonraki Haber › ‘Twitter kullanıcılarının verileri de el değiştirdi’ ‘Twitter kullanıcılarının verileri de el değiştirdi’

Rus petrolüne yaptırım AB’yi böldü

06.05.2022 - 08:48
Rus petrolüne yaptırım AB’yi böldü | Emtia Haberleri

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaş başlatmasının ardından Özellikle ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya karşı birbiri ardına yaptırım kararları almıştı. Son olarak Avrupa Birliği Komisyonu Rus petrolüne yasak getirilmesi önerisinde bulundu. Ancak bu öneriye Macaristan ve Slovakya, onay veremeyeceklerini bildirdi. Ancak AB yetkilileri iki ülkeye ek haklar tanınarak tıkanıklığın aşılabileceğini düşünüyor.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre; Avrupa Birliği Komisyonu’nun Rus petrolüne yasak getirilmesi önerisi bazı üye ülkelerin sert muhalefetiyle karşılaştı. Rus petrolüne ekonomik bağımlılığı en üst düzeyde olan Macaristan ve Slovakya, kendilerine diğer üye ülkelerden daha fazla geçiş süreci tanınmasına rağmen öneriye mevcut haliyle onay vermelerinin mümkün olmadığını Brüksel’e resmen ilettiler. Bu iki ülkenin sert çıkışlarının ardında daha fazla taviz koparma çabası yatıyor. Macaristan ve Slovakya’nın çıkışı Brüksel’de sürpriz yaratmadı. Gelinen aşamada sorulan soru ise Budapeşte ve Bratislava’nın muhalefetlerini sonuna kadar sürdürüp sürdürmeyeceği.

MÜZAKEREYE AÇIKLAR

AB, Ukrayna’yı işgale başlamasından bu yana Rusya’ya karşı yaptırımlar konusunda ortak hareket etmeyi ve birlik görüntüsünden uzaklaşmamayı başardı. Son pakete yönelik çıkışlar Brüksel açısından işlerin yavaştan zorlaşmaya başladığının işareti olarak algılansa da AB yetkilileri, Macaristan ve Slovakya’ya ek haklar tanınması halinde itirazların aşılabileceği görüşündeler. Macaristan’ın paket konusunda verdiği ilk mesajın, “Bu haliyle kabul edemeyebiliriz” vurgusu içermesi Budapeşte’nin müzakereye açık olduğunu ortaya koyuyor. Slovakya da kendisine tanınan geçiş sürecini kısa buluyor. Bratislava’nın talebi bu yasağa 2025 sonundan itibaren uymasına izin verilmesi. Çekya da diğer iki ülke kadar katı bir tavır içinde olmasa da daha fazla süre isteyenler arasında yer alıyor. Madalyonun diğer tarafında ise belirlenen süreyi uzun bulan ve daha fazla tavize karşı olanlar var. Bu kampta Polonya ve Baltık ülkeleri yer alıyor.

YUNANİSTAN’IN ENDİŞESİ

Pakete yönelik itirazlar sadece AB Komisyonu’nun belirlediği takvimle sınırlı değil. Komisyon, AB ülkelerinin bayrağını taşıyan ya da AB vatandaşlarının mülkiyetinde olan gemilerin Rus petrol ürünlerini taşımasının yasaklanmasını da önerdi. Paketin bu bölümüne itirazlar Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta’dan geldi. Bu üç ülkenin en büyük kaygısı ise kendilerinin sahneden çekilmesi durumunda aralarında Çin ve Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin devreye girme olasılığı.

HEDEF 9 MAYIS

AB ülkelerinin pakete ilişkin sorunları gidermek için birden fazla toplantı yapması gündemde. Genel hava sıkıntının aşılamayacak düzeyde olmadığı yönünde. Bununla birlikte bugünden itibaren sıkı pazarlık yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yaptırım paketine ilişkin pazarlıklarda Almanya’nın kilit rol oynaması bekleniyor. AB Komisyonu, Avrupa Günü olan 9 Mayıs’tan önce uzlaşıya varılmasını istiyor. Paketin kabul edilebilmesi için tüm AB ülkelerinin onayı gerekiyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.455 Değişim: -0,44% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 12:57
Düşük 2.442 06.05.2022 Yüksek 2.467
Açılış: 2.461
14,9369 Değişim: 0,51%
Düşük 14,8503 06.05.2022 Yüksek 15,1201
Açılış: 14,861
15,8209 Değişim: 0,69%
Düşük 15,6090 06.05.2022 Yüksek 15,8209
Açılış: 15,7121
904,22 Değişim: 0,84%
Düşük 892,43 06.05.2022 Yüksek 912,46
Açılış: 896,71
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.