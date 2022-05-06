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Bakan Nebati: Enflasyon hepimizin ortak meselesidir

06.05.2022 - 10:13
Bakan Nebati: Enflasyon hepimizin ortak meselesidir | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez” ifadelerine yer verdi.

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